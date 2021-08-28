Подвійний кешбек й інші карткові «фокуси»: стало відомо, на що банки будуть ловити українців цієї осені

Українські банки, які за законом отримали можливість автоматично заарештовувати, а потім і списувати кошти з рахунків українців, які мають борги, почали впроваджувати новинки для своїх клієнтів.

За інформацією Мінфіну, простий кешбек — певний відсоток від карткових витрат, який клієнтам повертає більшість банків — вже застарів.

Деякі банки почали впроваджувати подвійний кешбек. Його суть у тому, що клієнт може отримувати повернення двічі. Перший раз — при здійсненні покупок (вихідний). Другий раз — при поповненні карти будь-яким способом (вхідний). Так банки хочуть стимулювати клієнтів платити «кредиткою», отримуючи 1% кешбеку, щоб потім, при погашенні заборгованості, отримати ще 1%.

Такий продукт впровадив вже «Райффайзен Банк» на базі кредитної картки. Для своєї нової карти впровадив також «Альфа-Банк». Повернення у розмірі 1% передбачене за поповнення карти Sense картою іншого банку у мобільному додатку Sense SuperApp.

Крім того, клієнт може вибрати до 7 категорій товарів. При оплаті картою стандартний кешбек складе до 10%. Заробити таким чином можна близько 1000 гривень на місяць.

За інформацією ресурсу, подвійний кешбек вже досить давно практикується іноземними банками. За кордоном стандартний пільговий період безпроцентного користування картковим кредитом становить близько 21 дня. Клієнти деяких українських банків мають пільговий період в 62 дня.

Це змушує банки грати на підвищення. Наприклад, «Ідея Банк» декларує максимальну тривалість пільгового періоду в 92 дня, віртуальні Sportbank і O. Bank — 120−122 дня. Правда, в усіх випадках є нюанси, які потрібно знати клієнтам банку.

«Альфа-Банк» запропонував першу в Україні карту з нескінченним пільговим періодом. Ця карта пропонує подвійний кешбек.

Але тут є нюанс — обов'язковий мінімальний платіж, який зазвичай «включається» після закінчення пільгового періоду, по даній карті починає діяти вже в перший місяць і становить 10%.

Наприклад, якщо клієнт оплатив покупку картою за рахунок кредитних коштів на суму 10 тисяч гривень, то кредитна ставка складе 0,01% річних, тобто — 1 грн в рік. Мінімальний щомісячний платіж — 1 тисяча гривень у перший місяць, 900 гривень — наступного місяця й т.д.

На практиці виходить, що термін безвідсоткового користування кредитом (реальний пільговий період) складе менше 30 днів. Один з плюсів — якщо клієнт заплатити у строк пільгового періоду не може, йому не доведеться платити підвищені відсотки.

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Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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