Накопичувальна пенсія в Україні: як вона працюватиме, і наскільки зменшиться через відрахування зарплата

З 2023 року в Україні для деяких груп населення запрацює другий рівень пенсійної системи — обов'язкові пенсійні накопичення. Ці громадяни будуть робити обов'язкові внески в спеціальні накопичувальні фонди, а ті в свою чергу будуть інвестувати гроші, щоб накопичення не «їла» інфляція, пише Економіка 24.

При накопичувальній системі частина внесків відразу буде надходити у власність людини, на його особистий рахунок в накопичувальному фонді.

З податків, які будуть платити українці, на накопичення буде спрямовано частку в розмірі 2% від зарплати — саме на цю суму вона стане меншою. Додаткові 2% буде отримувати населення з податків, які буде сплачувати роботодавець.

Пенсійний фонд буде відразу вкладати накопичення українців в надійні інструменти держави, тобто державні цінні папери, в тому числі цільові, на реалізацію довгострокових проектів, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в надійних банках, банківські метали, нерухомість, землю і так далі.

Передбачається, що українці не тільки самі зможуть вибирати фонди для накопичень, а й змінювати їх за власним бажанням. Накопичувальна пенсія буде виплачуватися паралельно із солідарною пенсією, не впливаючи на її розмір.

Виплати з накопичувальної пенсійної системи можуть бути: довічними, одноразовими, на певний термін.

Як писали «ФАКТИ», для того, щоб після виходу на заслужений відпочинок отримувати солідну пенсію, майбутні пенсіонери повинні подбати заздалегідь і подумати про накопичувальну пенсійну систему. У Міністерстві соціальної політики роз'яснили, які умови повинні бути виконані для цього.

Також нещодавно стало відомо, що в Україні до кінця року заплановано декілька підвищень пенсій.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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