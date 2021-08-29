Проблеми зі стажем: не всім українцям варто розраховувати на пенсію за віком

Типова для України практика неофіційного працевлаштування, про яку згадували колишні і нинішні представники Кабміну, в майбутньому може обернутися серйозною проблемою. За приблизними підрахунками Мінсоцполітики, понад п'ятсот тисяч українців, збираючись вийти на пенсію, виявлять, що не мають мінімальних 15 років страхового стажу. Таким чином, і пенсія за віком їм буде недоступна.

Чинний закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» свідчить, що пенсія за віком призначається «після набуття особою необхідного страхового стажу». Тобто недобір стажу доведеться заповнювати.

В процесі пошуку виходів з ситуації, що склалася, Міністерство соціальної політики вже розробило законопроект, який дозволить нараховувати страховий стаж і тим, хто працював неофіційно. Документ повинен отримати схвалення Міжнародної організації праці, а потім потрібно буде, щоб за ініціативу знайшлися голоси в Раді.

Колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю «ФАКТАМ» вказав на те, що Україна — не перша країна, якій доводиться змушувати нинішніх 40−45-річних замислюватися про майбутню пенсію. «Треба проводити велику просвітницьку роботу і пояснювати необхідність офіційного працевлаштування… Зараз є ситуації, коли ухилятися від сплати податків вигідно як роботодавцю, так і працівникові. Повинні бути стимули, щоб людина свідомо офіційно оформлювалася», — підкреслює віце-прем'єр.

Поки молоді українці плекають амбітні плани казково розбагатіти і не залежати від пенсії, життя вносить свої корективи. «Як показує практика: думав так, а вийшло так. В результаті, досягнувши певного віку люди звертаються до Пенсійного фонду, де їм нараховують мізерні виплати», — пояснює Павло Розенко.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, як можна оформити пенсію, якщо немає даних про минулу зарплату або ці відомості втрачено.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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