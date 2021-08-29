Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

За підрахунками Мінфіну, кожен десятий українець або 4,6 млн осіб потребують субсидії, щоб оплатити комунальні послуги. З огляду на те, що число претендентів на субсидію в подальшому буде тільки зростати, було вирішено ретельніше перевірити одержувачів виплат.

Проте, з негайним рейдами по квартирах одержувачів субсидій поки вирішено почекати. Перевірки швидше за все почнуться не раніше 2022 року.

Як правильно оформити субсидію, «ФАКТАМ» розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, за субсидією можна звертатися в будь-який місяць, в тому числі і після початку опалювального сезону. Якщо субсидія призначена в проміжний період, не з початку опалювального сезону, то будуть враховуватися доходи за два попередні квартали.

Раніше вже було оголошено, що субсидія не призначатиметься, якщо у людини є значний депозит в банку (від 100 тис. грн), квартира площею більше 130 кв.м. або будинок на 230 і більше «квадратів». Не потраплять до списку на субсидію власники нового авто (віком менше п'яти років) або декількох машин, яким ще немає 15 років з дати випуску. Втратять право на субсидію і ті, хто за останній рік здійснював великі покупки (квартира, ділянка, автомобіль).

Зі свого боку в Мінфіні визнали, що є проблеми з фінансуванням субсидій, вже в жовтні можуть виникнути труднощі. Річ у тім, що в держбюджеті-2021 коштів на субсидії заклали менше, ніж в минулому році. З огляду на підвищення тарифів, левова частка виділеного вже витрачена. Потрібен перегляд бюджету і нові джерела коштів на субсидії.

Тим часом розпорядженням від 11 серпня була скасована «карантинна норма» для одержувачів субсидій. З 1 жовтня підвищені на 50% соціальні нормативи споживання газу, води, електроенергії будуть діяти, тільки якщо в області введено карантин «червоного» рівня.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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