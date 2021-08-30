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Понад 20 тисяч: найбільше в Україні заробляють програмісти, фінансисти, страховики та науковці

8:39 30 серпня 2021
зарплати

Після того, як НБУ передбачив зростання зарплат в Україні до кінця року, Мінекономіки назвало найбільш високооплачувані професії станом на поточний місяць. Передбачувано виявилося, що найбільше заробляють в IT-сфері та у фінансово-страховій галузі. За рівнем зарплат програмісти, фінансисти і страховики випередили чиновників і державних діячів, повідомили в міністерстві. Природньо, мова йде про офіційну зарплату, про яку роботодавець звітує органам статистики.

Згідно з даними Держстату, працівники IT-галузі в середньому отримують 24,9 тис. грн, у фінансовій та страховій сфері — 24,5 тис. грн. Серед тих, хто займається державним управлінням, середня зарплата становить 20,7 тис. грн. У число високооплачуваних потрапили вчені: в професійній, науковій і технічній діяльності середні зарплати становлять 19,2 тис. грн.

В середньому по Україні зарплата в липні становила 14,3 тис. гривень. Найвищі зарплати сконцентровані в столиці (в середньому — 21 тис. грн). У Донецькій області Держстат нарахував середню зарплату 15,3 тис. грн, у Київській — 14,5 тис. грн, у Запорізькій — 14,1 тис. грн.

Нагадаємо, незалежні економісти очікують, що середня офіційна зарплата в Україні виросте до кінця року до 16,8 тис. гривень, окремо по Києву — до 25 тис. гривень.

А експерти із ринка праці назвали найперспективніші професії майбутнього. Очікується, що затребуваними стануть аграрії, фахівці з догляду за людьми похилого віку, робочі спеціальності.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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