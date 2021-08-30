Тарифи на газ зміняться з 1 вересня: кого торкнеться підвищення
В Україні більшість постачальників газу вже визначилися з тарифами на вересень. Все більше компаній змушують споживачів вибирати фіксований тариф на рік, а не місячний. Деякі постачальники повністю відмовилися від місячних розцінок, а там, де плата за місяць збереглася, вона поступово зростає.
У вересні найдорожчий газ пропонують (місячний тариф):
- «ТАС Енергія» — 20,96 грн / кубометр;
- «КиївгазЕнерджі» — 19,8 грн / куб;
- «Кременчукгаз Трейдинг» — 19,1 грн / куб;
- «Львовенергозбут» — 19,78 грн / куб.
Найнижчі ціни запропонують у вересні:
- «Агросинтез Трейдинг» — 7,80 грн / куб (за умови переходу на річний тариф);
- «Євода Трейд» — 7,88 грн / куб (річний тариф);
- «Черкасигаз збут» — 7,89 грн / куб (річний тариф);
- «Уманьгаз збут» — 7,89 / куб (річний тариф);
- «Нафтогаз України» — 7,96 грн за кубометр (річний тариф).
Користуватися місячним, а не річним тарифом все ще вигідно клієнтам п'яти газових компаній:
- «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» — 9,35 грн за кубометр (річний тариф — 13,50 грн);
- «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» — 13,40 грн/куб (річний тариф — 13,50 грн).
- «Галнафтогаз» — 7,99 грн/куб (річний тариф — 10,99 грн);
- «Стрийнафтогаз» — 7,99 грн/куб (річний — 11,99 грн);
- «Маргаз» — 8,79 грн/куб (річний — 9,75 грн).
Нагадаємо, прем'єр-міністр попередив, що в Європі ціна на газ зросла до максимуму за 13 років, тобто і Україні доведеться звикати до нових підвищених тарифів. А колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко звертає увагу, що тарифи навіть в сусідніх регіонах через різну політику постачальників можуть відрізняються на 2−3 гривні, і взимку ця різниця буде дуже відчутною.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»53
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