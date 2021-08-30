26.83 / 27.06 31.44 / 31.85
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Тарифи на газ зміняться з 1 вересня: кого торкнеться підвищення

9:45 30 серпня 2021
газ

В Україні більшість постачальників газу вже визначилися з тарифами на вересень. Все більше компаній змушують споживачів вибирати фіксований тариф на рік, а не місячний. Деякі постачальники повністю відмовилися від місячних розцінок, а там, де плата за місяць збереглася, вона поступово зростає.

У вересні найдорожчий газ пропонують (місячний тариф):

  • «ТАС Енергія» — 20,96 грн / кубометр;
  • «КиївгазЕнерджі» — 19,8 грн / куб;
  • «Кременчукгаз Трейдинг» — 19,1 грн / куб;
  • «Львовенергозбут» — 19,78 грн / куб.

Найнижчі ціни запропонують у вересні:

  • «Агросинтез Трейдинг» — 7,80 грн / куб (за умови переходу на річний тариф);
  • «Євода Трейд» — 7,88 грн / куб (річний тариф);
  • «Черкасигаз збут» — 7,89 грн / куб (річний тариф);
  • «Уманьгаз збут» — 7,89 / куб (річний тариф);
  • «Нафтогаз України» — 7,96 грн за кубометр (річний тариф).

Користуватися місячним, а не річним тарифом все ще вигідно клієнтам п'яти газових компаній:

  • «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» — 9,35 грн за кубометр (річний тариф — 13,50 грн);
  • «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» — 13,40 грн/куб (річний тариф — 13,50 грн).
  • «Галнафтогаз» — 7,99 грн/куб (річний тариф — 10,99 грн);
  • «Стрийнафтогаз» — 7,99 грн/куб (річний — 11,99 грн);
  • «Маргаз» — 8,79 грн/куб (річний — 9,75 грн).

Нагадаємо, прем'єр-міністр попередив, що в Європі ціна на газ зросла до максимуму за 13 років, тобто і Україні доведеться звикати до нових підвищених тарифів. А колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко звертає увагу, що тарифи навіть в сусідніх регіонах через різну політику постачальників можуть відрізняються на 2−3 гривні, і взимку ця різниця буде дуже відчутною.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

оплата квитанцій по комуналці

В Україні ввели нові «штрафи» за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок

Соня Євдокименко

Баскова в РФ запідозрили у спробі спокусити внучку Ротару

Горбунов

Сяючий від щастя Горбунов покинув Київ без Осадчої та синів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.