Тарифи на газ зміняться з 1 вересня: кого торкнеться підвищення

В Україні більшість постачальників газу вже визначилися з тарифами на вересень. Все більше компаній змушують споживачів вибирати фіксований тариф на рік, а не місячний. Деякі постачальники повністю відмовилися від місячних розцінок, а там, де плата за місяць збереглася, вона поступово зростає.

У вересні найдорожчий газ пропонують (місячний тариф):

«ТАС Енергія» — 20,96 грн / кубометр;

«КиївгазЕнерджі» — 19,8 грн / куб;

«Кременчукгаз Трейдинг» — 19,1 грн / куб;

«Львовенергозбут» — 19,78 грн / куб.

Найнижчі ціни запропонують у вересні:

«Агросинтез Трейдинг» — 7,80 грн / куб (за умови переходу на річний тариф);

«Євода Трейд» — 7,88 грн / куб (річний тариф);

«Черкасигаз збут» — 7,89 грн / куб (річний тариф);

«Уманьгаз збут» — 7,89 / куб (річний тариф);

«Нафтогаз України» — 7,96 грн за кубометр (річний тариф).

Користуватися місячним, а не річним тарифом все ще вигідно клієнтам п'яти газових компаній:

«Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» — 9,35 грн за кубометр (річний тариф — 13,50 грн);

«Житомирська обласна енергопостачальна компанія» — 13,40 грн/куб (річний тариф — 13,50 грн).

«Галнафтогаз» — 7,99 грн/куб (річний тариф — 10,99 грн);

«Стрийнафтогаз» — 7,99 грн/куб (річний — 11,99 грн);

«Маргаз» — 8,79 грн/куб (річний — 9,75 грн).

Нагадаємо, прем'єр-міністр попередив, що в Європі ціна на газ зросла до максимуму за 13 років, тобто і Україні доведеться звикати до нових підвищених тарифів. А колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко звертає увагу, що тарифи навіть в сусідніх регіонах через різну політику постачальників можуть відрізняються на 2−3 гривні, і взимку ця різниця буде дуже відчутною.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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