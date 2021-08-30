Блогер подав заяву на перевірку співпраці Globalmoney з підсанкційними російськими фінустановами

На восьмому році російсько-української війни компанія Globalmoney, офіс якої розташований в Києві, продовжує співпрацювати з російськими фінансовими установами — банком ВТБ та електронним гаманцем Qiwi, які перебувають під санкціями в Україні. Про це пише у своєму блозі на ЦЕНЗОР.НЕТ правозахисник Олександр Аронець.

«Globalmoney зловили на тому, що компанія працює на окупованих Росією українських територіях, веде сторінку в забороненій соцмережі „Вконтакте“ та консультує там представників „Л/ДНР“ щодо переведення коштів з українських банків до підсанкційних російських ВТБ та Qiwi. Втім, на своїй сторінці у Facebook компанія пише, що це все брехня та підступи конкурентів. А коли ти їм тикаєш носом, що на цій же сторінці Facebook ти й взяв їхні дописи про „Вконтакте“ та про ВТБ, то вони мовчать та продовжують порушувати українські закони», — зазначив блогер.

Аронець нагадує, що з травня 2021 року в Україні діють санкції проти АТ «КІВІ Банк». Проте електронні гроші «ГлобалМані», емітентом яких є АТ «Банк Альянс», досі можна обміняти на електронні гроші Qiwi (емітент — АТ «КІВІ Банк»).

«Враховуючи інформацію про те, що міжнародна платіжна система Globalmoney здійснює перекази коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою Qiwi, це може становити ризики виникнення загроз національній безпеці України. На мій погляд, наведені дані є достатніми підставами для перевірки діяльності ТОВ „Глобалмані“ та АТ „Банк Альянс“ щодо дотримання вимог законів України, указів президента та нормативно-правових актів Національного банку. Прошу цей блог вважати публічною заявою до правоохоронних органів з вимогою здійснити перевірку наведених фактів щодо дотримання вимог законодавства України», — підсумував Аронець.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували інформацію щодо дії в російській соцмережі «Вконтакте», яка заборонена в Україні, сторінки електронного гаманця Globalmoney — Global24. Крім того, журналісти знайшли там й рекламу фінустанови так званої «ЛНР» «Первый коммерческий центр» про можливість зняття коштів з гаманців Global24 в окупованому Луганську.

Також днями головне управління Національної поліції в Києві звернулося до голови Нацбанку Кирила Шевченка з пропозицією скасувати реєстрацію МПС Globalmoney в Україні.

У той же час на офіційній сторінці Globalмoney у Facebook компанія заявила про інформаційні атаки та підкреслила, що свою діяльність здійснює виключно в рамках законодавства України та не співпрацює з фізичними та юридичними особами Російської Федерації.

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