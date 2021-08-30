Невдовзі після того, як Кабмін вирішив встановити з 1 жовтня нові тарифи на електроенергію (домогосподарства, які споживають менше 250 кВт / год, платитимуть по 1,44 грн за кВт / год, ті, хто більше, — по 1,68 грн кВт / год, як і зараз), президент ввів в дію рішення РНБО «Про заходи щодо нейтралізації загроз в енергетичній сфері».

Контроль за його виконанням покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова, що позначено в указі, оприлюдненому на президентському сайті.

Рішення РНБО, зокрема, передбачає аналіз структури власності всіх операторів систем розподілу електричної енергії і постачальників універсальних послуг для встановлення їхніх реальних власників.

Читайте також: Українцям заплатять за тривалу відсутність електропостачання: яку суму можна отримати.

«До 30 жовтня 2021 року — розробити та затвердити план встановлення справедливої вартості електричної енергії для побутових споживачів; забезпечити перехід від товарного до фінансового механізму покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів в процесі функціонування ринку електроенергії із забезпеченням доступності електроенергії для побутових споживачів з 1 жовтня 2021 року, зокрема, з урахуванням покладання таких спецзобов'язань на оператора системи передачі та операторів системи розподілу», — йдеться в одному з пунктів документу.

Читайте також: Тарифи на комуналку: наскільки подорожчає газ, тепло, вода, порахував екс-міністр ЖКГ Кучеренко.

А до 31 жовтня 2021 року відповідним структурам доручається «забезпечити накопичення природного газу, резервних видів палива та вугілля для безперебійної роботи паливно-енергетичного комплексу в опалювальний період 2021/22 року» і «визначити заходи щодо захисту національних інтересів держави та мінімізації економічних збитків держави через будівництво газопроводів в обхід території України».

Протягом декількох днів, до 31 серпня 2021 року, із залученням Фонду держмайна, доручено «виключити з переліку об'єктів великої приватизації державної власності і переліку об'єктів малої приватизації державної власності належні державі пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії з подальшим визначенням Міністерства енергетики України органом управління такими пакетами акцій».

Раніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявляв, що й після 1 жовтня 2021 року, коли набудуть чинності нові тарифи на світло, українці все одно платитимуть більше, ніж до грудня 2020 року.

А у Держенергоефективності дали поради, як досягти більш ефективного споживання електроенергії та не платити більше.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

304

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter