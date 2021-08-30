Борги за комуналку: як нараховується пеня та коли відключають від послуг

Введення нових заходів за борги по комунальним послугам викликало занепокоєння у багатьох українців. Про порядок нарахування пені та відключення від послуг розповів адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін.

«Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за ЖКП. Тобто протягом якогось часу буде нараховуватися пеня за кожний день прострочення сплати, а потім вже відключать послугу», — сказав Головін.

За його словами, прострочення оплати на 1−2 дня не дозволить вимкнути газ або електроенергію, але пеня буде нарахована за договором.

«Крім того, згідно з чинним законодавством, споживач послуги повинен отримати попередження про відключення та мати строк для усунення перешкоди у користуванні послугою, у нашому випадку — погашення боргу», — зазначив адвокат.

Повний текст інтерв'ю «В Україні ввели нові „штрафи“ за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Нагадаємо, громадяни, котрі без допомоги держави не можуть оплачувати комунальні послуги, повинні знати, що з 1 вересня всіх одержувачів виплат ретельно перевірять.

Фото: https://ua.depositphotos.com

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter