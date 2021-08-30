Штрафи за прострочену оплату комуналки: в якому разі їх можна не платити
У зв'язку з тим, що заборгованість за комунальні послуги тепер загрожує українцям пенею, адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін прокоментував ситуацію, в яких несплата штрафів не грозить наслідками.
За словами юриста, нарахування так званої «інфляційної складової» та «3% річних» — незаконні.
«Комунальники не повинні робити такі нарахування, оскільки застосування статті 625 Цивільного кодексу України — прерогатива суду» — підкреслив Головін.
«Суму, що становить індекс інфляції та 3% річних, без рішення суду з українців стягнути ніхто не може, це незаконно. Тому, якщо їх включили в вашу платіжку, ви маєте право не платити. Це буде абсолютно законно», — додав він.
Він зазначив, що в більшості випадків українці погоджуються сплатити несправедливо нараховані платежі, щоб не «втрачати час».
«Але при наявності судового наказу про стягнення заборгованості, де враховані індекс інфляції та 3% річних, і в разі, якщо ви не оскаржили останній, — платити треба», — пояснив юрист.
Повний текст інтерв'ю «В Україні ввели нові „штрафи“ за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок» опублікований на сайті «ФАКТІВ».
Нагадаємо, в Україні починається ретельна перевірка всіх одержувачів субсидій.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»272
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter