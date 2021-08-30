Штрафи за прострочену оплату комуналки: в якому разі їх можна не платити

У зв'язку з тим, що заборгованість за комунальні послуги тепер загрожує українцям пенею, адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін прокоментував ситуацію, в яких несплата штрафів не грозить наслідками.

За словами юриста, нарахування так званої «інфляційної складової» та «3% річних» — незаконні.

«Комунальники не повинні робити такі нарахування, оскільки застосування статті 625 Цивільного кодексу України — прерогатива суду» — підкреслив Головін.

«Суму, що становить індекс інфляції та 3% річних, без рішення суду з українців стягнути ніхто не може, це незаконно. Тому, якщо їх включили в вашу платіжку, ви маєте право не платити. Це буде абсолютно законно», — додав він.

Він зазначив, що в більшості випадків українці погоджуються сплатити несправедливо нараховані платежі, щоб не «втрачати час».

«Але при наявності судового наказу про стягнення заборгованості, де враховані індекс інфляції та 3% річних, і в разі, якщо ви не оскаржили останній, — платити треба», — пояснив юрист.

Повний текст інтерв'ю «В Україні ввели нові „штрафи“ за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок» опублікований на сайті «ФАКТІВ».

Нагадаємо, в Україні починається ретельна перевірка всіх одержувачів субсидій.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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