Податкова амністія в Україні: кому, що і як потрібно буде декларувати з 1 вересня

З середи, 1 вересня, в Україні стартує податкова амністія — одноразове добровільне декларування активів, з яких раніше не були сплачені податки. На цю процедуру відводиться рівно рік — подати декларацію та сплатити податки можна буде до 1 вересня 2022 року.

У Міністерстві фінансів України докладно пояснили, хто може легалізувати свої активи, а також що саме потрібно декларувати.

Так, подати декларацію можуть резиденти, у тому числі й самозайняті, а також громадяни інших держав, які на момент отримання активів були або є в Україні платниками податків. Причому, податкова амністія поширюється як на активи, що знаходяться на території нашої країни, так і за кордоном. За винятком території країни-агресора — Росії.

Читайте також: Гаманці українців потраплять під тотальний контроль фіскалів: у Мінфіні розповіли про новий метод визначення доходів.

Не всі резиденти і нерезиденти можуть скористатися податковою амністією. Подавати декларації заборонено особам, які перебувають під санкціями, тим, хто зобов'язаний щорічно подавати податкову декларацію, а також неповнолітнім і недієздатним особам.

Під декларування потрапляє нерухоме та рухоме майно, цінності, об'єкти мистецтва, банківські метали та кошти (у тому числі й валюта, але не готівка), а також цінні папери.

Декларувати не потрібно квартири (до 120 кв. м), будинки (до 240 кв. м), комерційну нерухомість (до 60 кв. м, земельні ділянки (у межах норми безоплатної передачі), один особистий транспортний засіб, а також активи, загальна вартість яких не перевищує 400 тис. грн.

Під податкову амністію не потрапляють активи осіб, щодо яких ведеться досудове розслідування або порушено провадження, а також тих, хто отримав їх в результаті вчинення кримінального злочину.

Загальна ставка збору — 5%, для зарубіжних активів — 9%, по ОВДП — 2,5%. Одноразовий податок можна платити й у розстрочку — можливі ставки 6%, 11,5% і 3%.

Особам, які скористалися податковою амністією, надаються певні гарантії.

Перед декларуванням (декларацію можна подати в електронному кабінету платника) кошти у готівковій формі в гривні або іноземній валюті слід розмістити на спеціальному банківському рахунку в українському банку.

Ексклюзивний матеріал «Податкова амністія: скільки і коли українці заплатять державі за легалізацію своїх тіньових заощаджень» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

243

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter