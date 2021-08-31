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«Немає доказів»: в Антимонопольному комітеті прокоментували звинувачення GlobalMoney

14:49 31 серпня 2021
АМКУ

Ситуацію навколо компанії GlobalMoney («ГлобалМані») прокоментував голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький. У своєму блозі на сайті «ЦЕНЗОР.НЕТ» він написав, що Антимонопольний комітет (АМКУ) проводив перевірку цих звинувачень та не знайшов доказів щодо роботи компанії на окупованих територіях.

«Саме тому, у строгій відповідності до закону, оштрафували іншу компанію — конкурента, яка розповсюджувала наклеп. Яка порушила конкурентне законодавство шляхом поширення неправдивих, неточних відомостей, пов'язаних з діяльністю конкурента, — які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання», — зазначив Хмельницький.

Мова йде про рішення АМКУ щодо штрафу у розмірі 68 тисяч гривень, накладеного на ПАТ «Айбокс Банк» за поширення недостовірної інформації про GlobalMoney.

Хмельницький зазначив, що рішення комітету базується виключно на фактах і не зміниться від голосних пікетів, обурливих дзвінків чи публікацій політологів.

«За час роботи в АМКУ я вже почав звикати до спроб тиснути на рішення Північного тервідділення… Вимога завжди була одна: «закрити очі» на закон. Сьогодні до колекції додався новий артефакт — звинувачення у «підтримці сепаратистів», — написав він.

На офіційній сторінці GlobalМoney у фейсбуці компанія заявила про інформаційні атаки та підкреслила, що свою діяльність здійснює виключно в рамках законодавства України та не співпрацює з фізичними та юридичними особами Російської Федерації.

Нагадаємо, фінансова компанія GlobalМoney заснована у 2009 році, є власником першої в Україні ліцензії на обслуговування платежів без відкриття рахунку.

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