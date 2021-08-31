ЗМІ з’ясовували, які АЗС продають неякісне паливо з найбільшого в Україні підпільного НПЗ (відео)

За підрахунками журналістів, державний бюджет втрачає до 1 млрд гривень щорічно через виробництво нелегального пального на найбільшому підпільному міні-НПЗ, який знаходиться в місті Мерефа Харківської області. Про це йдеться в програмі «Гроші» телеканалу 2 + 2.

«Якщо порахувати, що від несплати акцизу від діяльності так званих „мініків“ державний бюджет щороку втрачає 5 мільярдів гривень, а цей міні-НПЗ обслуговує десь 20% всього сірого ринку — то через його діяльність ми щороку втрачаємо 1 мільрд гривень», — йдеться в сюжеті.

Як зазначають журналісти у своєму розслідуванні, на цьому міні-НПЗ змішують бензин із розчинниками, що поставляють із Росії, аби не платити акциз до бюджету.

«Підпільне підприємство ще взимку зацікавило правоохоронців. Вони відкрили кримінальне провадження щодо незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів і встановили, що кінцевий продукт виробництва поставляється до великої мережі дешевих заправок МОТТО. Постачається для потреб національної мережі АЗС „МОТТО“, де реалізовується кінцевим споживачам, якість якого не відповідає вимогам технічного регламенту та ДСТУ», — у сюжеті наводиться витримка із рішення суду про проведення обшуків у справі.

За даними досліджень Інституту споживчих експертиз, які наводяться у сюжеті, бензин на АЗС МОТТО на рівні із іншими лоукостерами БРСМ та Сан Оіл, опинився у топі із порушень якості. Вміст сірки (11 мг/кг), бензолу (2,3 мг/кг) і об’ємна частка ефірів (19,9 мг/кг) — усе перевищує необхідні показники і аж ніяк не відповідає стандарту ЄВРО-5.

Журналісти програми «Гроші» вже звернулись до нового керівника Бюро Економічної Безпеки — Вадима Мельника з вимогою боротись із тіньовими схемами виробництва бензину.

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