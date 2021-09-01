В Україні 1 вересня стартувала «податкова амністія»: кого вона стосується

З 1 вересня в Україні починає діяти так звана «податкова амністія», яка триватиме до 1 вересня 2022 року. Відповідно до закону, одноразове (спеціальне) добровільне декларування — це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних йому активів, якщо такі активи були отримані завдяки доходам, з яких не були сплачені податки та збори або які не були задекларовані. Однак це не означає, що всім українцям треба обов'язково повідомляти в податкову про свої заощадження та активи, навіть якщо ви не впевнені, що з усіх були повністю сплачені податки. Адже головний принцип «податкової амністії» — добровільність. «ФАКТИ» протягом останніх місяців детально розповідали про особливості добровільного декларування. Згадаймо ж, що таке «податкова амністія» по-українськи й кого вона стосується.

«Той, хто подав декларацію, легалізує свої активи й буде звільнений від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства»

«Особливість добровільного декларування — встановлення відповідного порога для декларування, — розповів «ФАКТАМ» адвокат, керуючий партнер АО «Місечко та Партнери» Володимир Місечко. — Особи, які мали право на одноразове добровільне декларування та не скористалися таким правом, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності активів фізичної особи, отриманих (придбаних) в результаті доходів, з яких не сплачені або сплачені не в повному обсязі податки та збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування або отримання таких доходів, або склад і обсяг таких активів знаходиться в наступних межах:

валютні цінності, сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень;

квартира або квартири, загальна площа яких не перевищує загалом 120 квадратних метрів, або відповідні майнові права;

житловий будинок або будинки, загальна площа яких не перевищує 240 квадратних метрів, або ідентичний житловий будинок незавершеного будівництва;

нежитлові будинки некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 квадратних метрів;

земельні ділянки, загальний розмір яких по кожній окремій ділянці не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України;

один транспортний засіб особистого некомерційного використання.

Закон передбачає, що людина, яка подасть декларацію, не тільки легалізує свої активи, а й буде звільнена від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. В одноразовій (спеціальній) добровільної декларації не вказується інформація про джерела отримання (придбання) декларантом об'єктів декларування, крім того, декларанти самостійно вирішують, чи декларувати свої доходи", — зазначив юрист.

«Одноразове декларування недоступно для чиновників, депутатів та осіб, щодо яких були застосовані санкції»

Так хто ж може скористатися «податковою амністією», а кого вона не стосується?

«Законопроєктом чітко позначений суб'єктний перелік осіб, які можуть скористатися правом на добровільне декларування, — повідомив Володимир Місечко. — Це фізичні особи — резиденти, зокрема самозайняті особи, та фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання або придбання об'єктів декларування або на момент нарахування чи отримання доходів, в результаті яких були отримані об'єкти декларування.

При цьому суб'єктами декларування не можуть бути:

особи, які будь-який період, починаючи з 1 січня 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції, перелік таких осіб передбачений пунктом 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення»;

особи, щодо яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Таким чином, одноразове декларування недоступно для чиновників і колишніх чиновників, депутатів, осіб, щодо яких були застосовані санкції, тощо, — уточнив юрист.



Також, як зазначили у Державній податковій службі (ДПС), декларантами не можуть бути особи, які на день початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування є малолітніми, неповнолітніми або недієздатними та при цьому перебувають на повному утриманні інших людей (в тому числі батьків) або держави, або є громадянами, дієздатність яких обмежена й над ними встановлено опіку чи піклування.

Так які ж активи можуть бути задекларовані під час «податкової амністії»?

Як роз'яснили у ДПС, з 1 вересня 2021 року одноразовому декларуванню підлягають:

валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме й нерухоме майно, зокрема об'єкти незавершеного будівництва;

частки (паї) у майні юридичних осіб, що знаходяться як в Україні, так і за кордоном, які були придбані до 1 січня 2021 року і які на момент їх отримання підлягали оподаткуванню в Україні, але з них не були сплачені податки та збори.

Таким чином, активи, придбані після 1 січня 2021 року, підлягають оподаткуванню у звичайному порядку, оскільки, отримавши дохід з джерелом походження в Україні або за її межами, платник податку зобов'язаний наприкінці року подати декларацію та сплатити податок.

Однак не можуть бути об'єктами декларування готівкові кошти, а також активи, придбані декларантом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також активи декларанта, які знаходяться на рахунках фінансових установ та/або розташовані на території країни, визнаної державою-агресором, або мають джерело походження з такої країни.

На сайті Державної податкової служби України опубліковано роз'яснення, які саме відомості вносяться до одноразової (спеціальної) добровільної декларації. При цьому законодавством передбачена сплата певного податку з задекларованих активів. Загальна ставка збору — 5%, для закордонних активів — 9%, з ОВДП — 2,5%. Одноразовий податок можна вносити й на виплат — можливі ставки 6%, 11,5% і 3%.

Варто нагадати, що Національний банк України затвердив порядок відкриття та ведення поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування. Зокрема, рахунки будуть в національній та іноземних валютах. Також передбачено механізм для приймання банківських металів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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