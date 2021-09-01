Ціни на газ досягли 20 гривень: як це позначиться на гаманцях українців

Газопостачальні компанії України опублікували тарифи на газ для населення, які діятимуть у вересні.

У компанії «TAS Energy» вереснева ціна становить 20,96 грн за кубометр. У «КиївГазЕнерджі» — 19,80 грн за кубометр, у «Уманьгаз збут «- 16,78 грн, у «Черкасигаз збут» — 16,76 за кубічний метр. А ось «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» встановила ціну на рівні всього 9,35 грн за кубометр газу.

Багато постачальників, в тому числі «Нафтогаз України», відмовилися від місячних пропозицій і працюють тільки з річними тарифними планами. В результаті підвищення цін не позначається на гаманцях українців.

Раніше повідомлялося, що, за заявою прем'єр-міністра Шмигаль, українцям доведеться звикати до зростання цін на газ — це загальноєвропейська тенденція.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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