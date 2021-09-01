Курси долара та євро різко пішли вгору: як це пов'язано з візитом Зеленського в США

Якщо в серпні українська гривня помітно зміцнювалася, то осінь почалася з росту курсів іноземних валют. Так, з 25 серпня долар подорожчав на 22 копійки, а євро — відразу на 70 копійок і знову наблизився до позначки 32 грн за євро. У середу, 1 вересня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,89 грн за долар і 31,83 грн за євро. На готівковому ринку американська валюта за тиждень здорожчала на 20 копійок, а європейська — на 50 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,81 грн, купити — по 27,01 грн; євро — здати по 31,52 грн, купити — по 31,90 грн. Експерти прогнозують найближчим часом подальшу девальвацію національної валюти.

«За минулий тиждень курс долара до гривні виріс у всіх сегментах валютного ринку на 0,6−0,9%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, піднявся з 26,65 до 26,89 грн. Курси попиту та пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 26,68−26,70 грн до 26,92−26,94 грн (+ 0,9%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень піднялися з 26,61−26,83 грн до 26,81−27,00 грн (+ 0,7% - + 0,6%). При цьому різниця між середніми курсами продажу й купівлі скоротилася з 0,8% до 0,7% внаслідок швидшого зростання курсу купівлі.

За словами голови Ради НБУ Богдана Данилишина, міжнародні резерви Нацбанку, з урахуванням отриманих від МВФ коштів за результатами розподілу SDR, збільшилися минулого тижня до 31,5 млрд доларів, досягнувши максимуму за дев'ять років.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар в банках — 27,0−27,2 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Експерти відзначають, що нинішня девальвація гривні не викликає занепокоєння в Нацбанку.

«У вівторок гривня до долара США відновила падіння, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок не виходив. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар/гривня завершилася на рівні 26,94 грн, курс євро виріс до позначки 31,84 грн.

Експортери отримали відшкодування ПДВ, що призвело до зниження попиту на гривню. Імпортери в останній день літа намагалися завершити проведення платежів своїм закордонним контрагентам, тому попит на іноземні валюти був помітно вищий за звичайний. Очевидно, що поточна девальвація гривні нікого в НБУ не бентежить.

Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації в гривнях з термінами погашення 12, 18, 24, 36 і 72 місяці, а також 24 місяці — в доларах. До держбюджету було залучено 6,48 млрд грн. Найбільший попит мали 3-річні папери, хоча їхня середньорічна дохідність зросла несуттєво. Нерезиденти це розміщення проігнорували.

Закордонні інвестори й надалі скорочують свої вкладення в ОВДП. У серпні вони продали цих паперів на 7,17 млрд грн, знизивши загальний обсяг інвестицій до 98,98 млрд. Очевидно, частина цих грошей буде виведена в материнські юрисдикції, через що гривня може виявитися найближчим часом під сильним тиском.

Вважаю, що на поточному тижні долар до гривні продовжить зростання до рівня 27,10 грн. Щодо єдиної європейської валюти гривня, судячи з усього, девальвує до позначки 32,10 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Не виключено, що стабільність національної валюти буде залежати й від результатів візиту Володимира Зеленського в США.

«Гривня в середу, 1 вересня, торгується на рівні 26,96 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Ринок націлений на подальше ослаблення гривні під впливом сезонних факторів, — уповільнення відвантажень зерна, зростання закупівель енергоносіїв, ціни на які знаходяться на високих рівнях, а вартість газу — на максимальному. Серед факторів тиску також виділимо традиційну купівлю валюти під дивіденди нерезидентами на початку місяця.

Разом з тим ринок стежить за візитом президента України в США. Так, представники України та США підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства. Крім того, президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на суму 60 млн доларів. Він передбачає постачання протитанкових ракетних комплексів. Також сторони ухвалили спільну заяву щодо зміцнення енергобезпеки України.

Епідеміологічний фактор, а також ситуація на Донбасі, особливо після активізації бойових дій наприкінці серпня, залишаються на порядку денному валютного ринку.

Ймовірно, найближчим часом гривня просунеться до психологічної позначки 27 грн за долар, яку буде намагатися подолати. Стежимо за НБУ, який в разі великого попиту на валюту може спробувати остудити ринок інтервенціями", — зазначив Андрій Шевчишин.

Варто нагадати, що нещодавно Нацбанком були введені в обіг дві нові пам'ятні банкноти до Дня Незалежності України, номіналом 100 і 500 гривень. У НБУ повідомили, що пам'ятні банкноти доступні в системі онлайн-замовлень, а також реалізуються через інтернет-магазин нумізматичної продукції Нацбанку та банками-дистриб'юторами. Ціна пам'ятної банкноти номіналом 100 гривень — 114 гривень, а банкноти номіналом 500 гривень — 512 гривень.

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