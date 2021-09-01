Кабмін готує нову формулу розрахунку зарплат: кого торкнуться зміни

Кабінет міністрів готується змінити розрахунок мінімальної зарплати та оплати роботи в особливих умовах — до Верховної Ради подано законопроект про внесення змін до трудового законодавства.

За підтримки українського парламенту нововведення можуть запрацювати з 1 січня 2022 року. Збільшення мінімальної зарплати передбачається за рахунок того, що з її складу виведуть окремі доплати, премії та інші додаткові виплати. Це буде особливо помітно для тих, хто працює у важких, шкідливих і небезпечних умовах.

Законопроектом встановлюється, що роботодавець не зможе зменшувати розмір зарплати. Передбачається також розширення переліку видів робіт, для яких буде підвищена оплата праці. До них віднесуть роботи з високим рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект дозволить привести законодавство у відповідність до Конвенції Міжнародної організації праці.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики пообіцяли українцям значне збільшення пенсій.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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