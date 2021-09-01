Деяким українцям відсотки за кредитами у вересні порахують по-новому

У вересні банки повинні перерахувати відсотки за кредитами вимушеним переселенцям, якщо позики бралися в період до окупації Криму і Донбасу. Це передбачено поправками в закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», які вступають в силу з 5 вересня. За останніми даними, внутрішніх переселенців налічується півтора мільйони, і всі вони можуть скористатися нормами оновленого закону.

Згідно з поправками, загальна сума відсотків за кредитом (позикою) внутрішньо переміщеної особи не може перевищувати суми відсотків, нарахованої протягом терміну, на який надавався кредит за мінімальною ставкою, визначеною договором. Якщо так вийшло, що відсотків за кредитом нарахували більше, ніж вимагає закон, боржник може звернутися з письмовою заявою до банку, і протягом тижня фінустанова зобов'язана перерахувати заборгованість. Штрафи та майнові санкції за такими кредитами не застосовуються.

Нові норми поширюються на договори, укладені до 20 лютого 2014 року (для переселенців з Криму) і до 14 квітня 2014 року (для тих, хто виїхав з окупованого Донбасу).

Про нові тарифи та про зміни при виплаті соцдопомоги читайте в матеріалі «ФАКТІВ» Пенсії та лікарняні, харчування та оцінки в школах: які зміни чекають українців з 1 вересня.

Нагадаємо, в Офісі президента пообіцяли нові програми кредитування переселенців. Проект планувалося почати після місцевих виборів, але поки що він відкладений, і точна дата старту програми не називається.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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