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Гроші

Прийом заяв на отримання субсидій закінчується у вересні: кого стосується

17:50 1 вересня 2021
гроші

У вересні нові претенденти на житлову субсидію, а також ті сім'ї, яким виплати не продовжили автоматично (за підрахунками Мінсоцполітики, таких близько 15%), повинні звернутися до органів соцзахисту, щоб оформити необхідні документи.

Подавати заяву на субсидію необхідно в орган соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або за місцем реєстрації. Крім заяви, необхідно буде пред'явити декларацію про доходи та витрати, довідки про доходи, що не потрапили в бази податківців і Пенсійного фонду. Якщо субсидія оформляється не власником, а орендарем житла, необхідно буде показати договір оренди.

Субсидію можна оформити, виславши необхідні документи поштою на адресу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації. Також передбачена можливість онлайн-оформлення через сайт Мінсоцполітики (https://subsidii.mlsp.gov.ua/) або Єдиного державного веб-портал електронних послуг.

Субсидія не перепризначується автоматично наступним категоріям осіб:

  • одержувачам виплат в безготівковій формі;
  • орендарям житла і внутрішньо переміщеним особам;
  • громадянам, що інвестували в житло, якщо будинок все ще не прийнято в експлуатацію.

Також заново доведеться оформляти документи, якщо змінилися дані про зареєстрованих у житловому приміщенні або якщо мешканці зареєстровані, але фактично проживають за іншою адресою.

Нагадаємо, субсидію отримують близько 4,6 млн українців. Раніше було видане роз'яснення, які сім'ї втратять право на субсидію і як будуть перевіряти претендентів на виплати.

Які нововведення чекають українців цієї осені, читайте в матеріалі «ФАКТІВ» «Пенсії та лікарняні, харчування та оцінки в школах: які зміни чекають українців з 1 вересня».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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