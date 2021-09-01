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Гроші

Мінімальна пенсія через втрату годувальника: розмір та кого стосується

18:16 1 вересня 2021
пенсіонерка

В Україні переглянуто мінімальні пенсії членам сімей «чорнобильців». Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну.

Встановлено, що непрацездатні особи, що перебували на забезпеченні «чорнобильця», втративши годувальника, мають право на такі розміри мінімальних пенсій:

  • на одного непрацездатного члена сім'ї — 50% пенсії з інвалідності померлого годувальника;
  • на двох і більше непрацездатних членів сім'ї — 100% пенсії з інвалідності померлого годувальника.

Нагадаємо, «ФАКТИ» з'ясували, як непрацездатні особи можуть оформити дві пенсії: з інвалідності та в зв'язку з втратою годувальника. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначена 530 тисяч осіб, її середній розмір становить 3227 гривень.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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