Зарплати будуть рахувати по-новому

Останнім часом істотно змінюється трудове законодавство у сфері заробітної плати. Нещодавно парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який скасовує залежність рівня мінімального посадового окладу від офіційного прожиткового мінімуму. А 1 вересня на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято постанову, яка змінює механізм розрахунку середньої зарплати.

У пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну зазначено, що зараз передбачений механізм обліку премій та інших виплат, які виплачуються за два місяці або триваліший період, при обчисленні середньої заробітної плати. Однак в уряд надходять численні звернення представників середнього і великого бізнесу, які мають велику кількість найманих працівників, іноді до десятків тисяч. Роботодавці скаржаться на невиправдано обтяжене адміністрування розрахунку.

Тому уряд вирішив, що суми нарахованої заробітної плати, крім премій та інших заохочувальних виплат, тепер враховуються в тому місяці, за який вони нараховані, і в розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки. Премії за підсумками роботи за певний період враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

Варто нагадати, що Кабінет міністрів готується змінити розрахунок мінімальної зарплати та оплати роботи в особливих умовах. Урядом поданий до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до трудового законодавства. Збільшення мінімальної зарплати передбачається внаслідок того, що з її складу виведуть окремі доплати, премії та інші додаткові виплати. Це буде особливо помітно для тих, хто працює у важких, шкідливих і небезпечних умовах.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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