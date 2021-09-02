Установка лічильника газу в квартирі: хто повинен платити

У зв'язку з постійним підвищенням цін на газ багато споживачів, ще не ощасливлених газовими лічильниками у квартирах, задумалися про способи скоротити свої витрати. Нацкомісія з регулювання енергетики дала зрозуміти, що споживач може або за свій рахунок поставити прилад обліку, або ж чекати 2023 року, коли лічильники повинна поставити газорозподільна компанія. Про це повідомляє УНІАН.

Крайнім терміном установки газових лічильників населенню спочатку називався 2018 рік. Дедлайн регулярно переносили, зараз згідно з новим законом прилади обліку повинні бути встановлені до 1 січня 2023 року. Але, з огляду на те, що понад мільйон споживачів все ще використовують газ без лічильників, є ризик, що терміни знову перенесуть.

Згідно із законом встановити лічильники газорозподільна компанія повинна за свій рахунок. Це поширюється на випадки, якщо в будинку немає загальнобудинкового приладу обліку. Якщо лічильник, який рахує споживання всього будинку, вже поставлено, то місія постачальника газу вважається частково виконаною. Незгодні з показниками сім'ї можуть поставити персональний лічильник в квартиру — але тепер уже за власні кошти. В середньому вартість приладу складає до 9 тисяч гривень, і, в залежності від тарифу, витрати можуть окупитися за шість років.

Нагадаємо, газопостачальники вже порахували, що для того, щоб виконати вимогу про встановлення в кожному будинку і квартирі газового лічильника до 2023 року, тариф на транспортування доведеться підняти в 4−5 разів.

А екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко вже підрахував, як зміниться сума в платіжках в новому опалювальному сезоні, і пояснює, чому просте підвищення тарифів — це шлях в нікуди.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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