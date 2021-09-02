Масові обшуки на заправках «БРСМ-Нафта»: що шукають податківці

Представники ДФС проводять обшуки на 6 заправках мережі «БРСМ-Нафта» у Києві. Про це стало відомо з офіційного повідомлення «БРСМ-Нафта».

«Повідомляємо, що від 26 серпня шість АЗК мережі „БРСМ-Нафта“ за адресами: просп. Академіка Заболотного 33/162, вул. Світла, 1, вул. О. Теліги, 12б, вул. Лугова, 13, просп. Ватутіна, 15, вул. Новомостицька, 23, були змушені призупинити свою роботу через проведення обшуків. Ухвали на проведення обшуків, винесені Святошинським районним судом м. Києва…» — повідомила «БРСМ-Нафта» на своїй сторінці у фейсбуці.

Окремо у соцмережі з'явилося повідомлення експерта з пального, директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, де він розповів про зникнення з продажу на заправках «БРСМ-Нафта» бензину А-95.

«На БРСМ в Києві зник з вільного продажу 95-й, написано, що тільки по безналу… (Нагадаю, 95-й тут змішують самостійно, на заводі не купують.) На гарячій лінії сказали, що бензин ще є на Братиславській. Чому зник? „Ви що, не чули, в Україні перекрили всі нафтозаводи“, — сказав оператор-диспетчер. А може, просто нарешті прикрили один міні-НПЗ в Гадячі та нафтобазу в Переяславському під Києвом? А може, розчинник закінчився?» — написав Сергій Куюн на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, за інформацією профільного сайту «Енергетичний кореспондент», мережа «БРСМ-Нафта» припинила реалізацію бензинів заводської якості й перейшла на продаж бензинів, що виробляються шляхом змішування білоруського безину А-92 з паливним етанолом на міні-НПЗ у Гадячі й нафтобазі в селі Переяславському.

На думку учасників ринку, обшуки можуть бути пов'язані саме з цим фактом.

Як повідомлялося раніше, втрати державного бюджету через виготовлення бензину з використанням непідакцизних розчинників становлять 700 млн гривень. За інформацією профільного сайту enkorr.ua, найбільшим їхнім імпортером та споживачем є «БРСМ-Нафта».

Фото зі сторінки Сергія Куюна у фейсбуці

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