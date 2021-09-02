Пенсії підвищать чотири рази: Кабмін розповів про плани на 2022 рік

В Україні планують у 2022 році підвищити пенсії деяким категоріям пенсіонерів. У Мінсоцполітики повідомили, що в рамках підготовки проєкту Держбюджету-2022 в календарі підвищення пенсій передбачено:

• збільшення з 1 січня пенсій особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

• індексацію з 1 березня пенсій для майже 10 млн пенсіонерів і компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 75 років;

• перерахунок з 1 липня та з 1 грудня пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

• перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

За інформацією відомства, вперше після 2014 року у 2022 році в програмі підвищення будуть враховані всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш уразливих їх групах.

Раніше пенсіонерам пояснили, як буде враховуватися до трудового стажу час, коли вони не працювали з офіційним працевлаштуванням.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні збільшилося пенсійне забезпечення двох категорій пенсіонерів — учасників бойових дій та «чорнобильців».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter