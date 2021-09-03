Як з’ясувати оціночну вартість квартири: нові правила

Останнім часом доволі багато змін відбувається у сфері майнових прав громадян на нерухомість. Так, з 1 серпня 2021 року змінився порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Але для будь-яких дій з нерухомістю необхідно провести її оцінку. І тут теж відбулись суттєві зміни.

Е-довідка про оціночну вартість нерухомості є чинною впродовж 30 календарних днів

Нещодавно Фондом державного майна України (ФДМУ) введено в експлуатацію Єдину базу даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості, сервісом послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості.



В ФДМУ повідомили, що для обчислення доходу платника податку — фізичної особи від продажу (обміну) нерухомого майна, а також доходу, отриманого платником в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок майна (крім випадків успадкування або отримання у дарунок майна, вартість якого обчислюється за нульовою ставкою), доходу, отриманого за іншими правочинами, за якими здійснюється перехід права власності на нерухомість, дохід за якими підлягає оподаткуванню у випадках, передбачених Податковим кодексом України, необхідно визначити оціночну вартість об’єкта нерухомості або ринкову вартість об’єкта нерухомості.

Для визначення оціночної вартості Єдиною базою даних звітів про оцінку формується електронна довідка про оціночну вартість об’єкта (е-довідка), яка є чинною впродовж 30 календарних днів з дня її формування Єдиною базою. В ФДМУ звернули увагу, що доступ до Єдиної бази здійснюється за допомогою особистого електронного підпису або засобів інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA).

«Якщо людина не погоджується з результатами автоматичної оцінки, вона має право звернутися до професійного оцінювача»

Однак у людей, що стикаються з необхідністю оцінити своє майно, виникає багато питань. На деякі питання щодо нового порядку автоматичного оцінювання нерухомості «ФАКТАМ» відповів адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Місечко та Партнери» Володимир Місечко.

— Якщо раніше доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку мали оцінювачі й нотаріуси, то зараз доступ отримали фізичні та юридичні особи. Чи означає це, що відтепер будь-хто може вносити неправдиві дані, які можуть призвести до заниження або завищення вартості?

— Трохи не так. Україна як країна не зможе побудувати сильну економіку без добросовісності платників податків та, відповідно, сплати податків у розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

Стаття 172.2 Податкового кодексу України визначає, що дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного об’єкта нерухомості (житловий будинок, квартира або їхня частина, кімната, садовий будинок, земельна ділянка), за умови перебування такого майна у власності платника податку менш як три роки, підлягає оподаткуванню за ставкою 5% від вартості такого майна.

Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче за оціночну вартість такого об’єкта, розраховану модулем електронного визначення оціночної вартості Єдиної бази даних звітів про оцінку. Таким чином, для визначення вартості об’єкту нерухомого майна необхідно зробити таку оцінку.

Раніше, така оцінка могла бути підготовлена лише оцінювачем, послуги якого необхідно було додатково оплачувати. Відтепер держава, давши право будь-якій особі замовити оцінку про вартість власного майна, фактично прибрала фірми-прокладки, які на таких послугах заробляли. Кожна людина, яка має бажання продати своє майно (дохід від продажу такого майна підлягає оподаткуванню відповідно до норм Податкового кодексу України), має право безплатно замовити оцінку такого майна.

Сама процедура визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості здійснюється автоматично, на підставі даних про об’єкт нерухомості, внесених до Єдиної бази будь-якою особою за допомогою мережі Інтернет, що підтверджуються офіційними документами на такий об’єкт. За результатом визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості Єдиною базою формується довідка про його оціночну вартість з автоматичним присвоєнням кожній довідці унікального реєстраційного номера.

І якщо особа не погоджується з результатами такої оцінки, вона має право звернутися до оцінювача з метою визначення ринкової вартості об’єкта, але максимально допустимий ціновий діапазон не може бути більшим за 25 відсотків від ціни об’єкта нерухомості, вказаної у довідці.

«Перелік даних, які людина вносить до Єдиної бази з метою визначення оціночної вартості об’єкта, затверджується Фондом державного майна України»

— На основі яких даних проводиться автоматична оцінка нерухомості? Чи всі технічні дані враховуються новою системою оцінки?

— Відповідно до п. 172.3 Податкового кодексу України, визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості здійснюється автоматично, на підставі даних про об’єкт нерухомості, внесених до Єдиної бази будь-якою особою за допомогою мережі Інтернет, що підтверджуються офіційними документами на такий об’єкт. Перелік даних, які вносяться особою до Єдиної бази з метою визначення оціночної вартості об’єкта, затверджується Фондом державного майна України. За основу беруться дані про місцеперебування об’єкта нерухомості, загальну та житлову площу, кількість кімнат, рік введення в експлуатацію об’єкта нерухомості.

— Наскільки результати такої оцінки відповідають реальній ринковій вартості об'єкта? Адже є багато чинників, що впливають на вартість нерухомості, наприклад, стан внутрішніх комунікацій будинку, екологічна ситуація в районі й таке інше.

— Так, звичайно, але для таких випадків і передбачена можливість звернення до оцінювача з метою визначення ринкової вартості об’єкта, але, як я зазначав вище, максимально допустимий ціновий діапазон не може перевищувати 25 відсотків від ціни об’єкта нерухомості, вказаної у довідці, — підсумував Володимир Місечко.

До речі, доволі суттєві зміни відбуваються також у земельній сфері. Нагадаємо, що в Україні було відкрито вільний ринок землі сільськогосподарського призначення. Однак багато хто з власників ділянок не знає, що у разі неправильного документального оформлення землі вони можуть її втратити. Зокрема, кожній ділянці має бути присвоєно кадастровий номер.

Фото Pixabay

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