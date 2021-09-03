«ГлобалМані» не лише фінансує ОРДЛО, але й виводить до Росії мільярди, — Таран

Розслідування Нацполіції виявило, що протягом 2019−2020 років скандальна компанія «ГлобалМані» відмила та вивела до Росії 6,5 мільярда гривень. Потягнувши за ниточку, правоохоронці почали розкручувати клубок мережі, до якої виявилися причетними навіть фірми з начебто бездоганною репутацією. Про це пише політолог Віктор Таран у своєму блозі на ЦЕНЗОР.НЕТ.

Експерта не дивує, що «ГлобалМані» допомагає виводити кошти до РФ, позаяк компанію свого часу заснували люди з близького оточення Януковича.

«Мене вразило інше. Легальні українські фірми досі користуються послугами „ГлобалМані“. Хоча ще у грудні 2020 року на послугах платіжної системи обпеклася мережа магазинів „АЛЛО“. Тоді їх підозрювали у змові з метою ухилення від сплати податків та виведенню 800 мільйонів гривень», — написав Таран.

Політолог нагадує, що російський бізнес пустив глибоке коріння в Україні ледь не з перших років української незалежності. Вплив посилився після Помаранчевої революції. Починаючи з 2004 року, російські підприємці виконували пряму настанову Кремля: «якщо ми не змогли перемогти їх на виборах, то маємо в Україні скупити усе».

«Вже восьмий рік триває російсько-українська війна. Президенти — чинний та попередній — ввели купу санкцій проти російського бізнесу в Україні. І раптом виявляється, що всі ці роки під носом у правоохоронців „ГлобалМані“ зухвало виводить мільярди гривень до країни-агресора та фінансує „молодиє рєспублікі“. Чомусь я переконаний, що це лише один епізод, а обсяги відмивання та крадіжки коштів значно масштабніші», — підкреслив політолог.

Зважаючи на це, блогер поставив кілька запитань до українських правоохоронних органів.

«Чому РНБО накладає санкції, проте ці рішення ніхто не виконує. Принаймні „ГлобалМані“ спокійно співпрацює з російським банком ВТБ та електронними системи Qiwi та Contact. А всі вони перебувають під санкціями в Україні. Чому перевірку підозри щодо роботи „ГлобалМані“ на окупованих територіях проводило АМКУ, а не СБУ? Чому в ДФС припадають пилом провадження щодо ухилення від сплати податків фірмами, пов'язаних з розслідуванням Нацполіції проти „ГлобалМані“? У ДФС та СБУ теж замішані якісь родинні або приятельські стосунки з працівниками „ГлобалМані“? Якщо це так, то чому досі мовчить НАБУ?» — підсумував Таран.

Раніше ЗМІ оприлюднили підозри щодо роботи платіжної системи «ГлобалМані» в ОРДЛО та співробітництва з російськими компаніями. Зокрема, з забороненими в Україні банком ВТБ та платіжними системами — Payeer та Perfect Money.

Також після численних протестів ветеранської ГО «Вибачте, що живі» київський бізнес-центр «Ренесанс» розірвав договір оренди з «ГлобалМані». Компанія має за два місяці залишити приміщення будівлі.

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