ДФС зупинила реалізацію неякісного пального на заправках «БРСМ-нафта»

Працівники податкової міліції ДФС України зупинили продаж неякісного пального на АЗС мережі «БРСМ-нафта». Про це стало відомо з офіційного повідомлення на сторінці ДФС України у Facebook.

Працівники податкової міліції ДФС України провели ряд санкціонованих районним судом м. Києва обшуків на автозаправних станціях однієї з відомих мереж. Відповідно до висновків судової експертизи встановлено, що якість палива, яке зберігається на одному із нафтосховищ компанії у Київській області, не відповідає вимогам державних стандартів України.

«За результатами слідчих дій на АЗС виявлено документи, які підтверджують поставку даного пального з вищезгаданого нафтосховища. Реалізація неякісного пального на цих АЗС зупинена. Триває досудове розслідування», — йдеться в повідомленні ДФС.

При цьому на фотографії до новини на сторінці податкової зображена одна з АЗС мережі «БРСМ-нафта», що можна зрозуміти за характерною фірмовою формою персоналу та маркування заправних колонок у кольорах бренду «БРСМ-нафта».

Також 2 вересня на сторінці «БРСМ-нафта» у Facebook було розміщено повідомлення про зупинку роботи 6 АЗС «БРСМ-нафта» у Києві через проведення обшуків представниками Державної Фіскальної Служби.

«Повідомляємо, що від 26 серпня шість АЗК мережі „БРСМ-Нафта“ за адресами: просп. Академіка Заболотного 33/162, вул. Світла, 1, вул. О. Теліги, 12б, вул. Лугова, 13, просп. Ватутіна, 15, вул. Новомостицька, 23, були змушені призупинити свою роботу через проведення обшуків. Ухвали на проведення обшуків винесені Святошинським районним судом м. Києва…» — йшлося в повідомленні компанії.

Як повідомлялось раніше, Інститут споживчих експертиз виявив у пальному мережі «БРСМ-нафта» сліди амінів — токсичної речовини, забороненої до використання в пальному не тільки в Україні, але і в Європі та США.

Фото зі сторінки ДФС у Facebook

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