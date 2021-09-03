Пенсії збільшать не всім: у Кабміні пояснили ситуацію з виплатами

Незважаючи на те, що з початку 2020 року середня пенсія в Україні зросла на 25% або на 784 грн, а її розмір за станом на 1 серпня 2021 року складав 3886,84 грн, виплати були збільшені не всім.

Про це повідомляють у Мінсоцполітики, відзначаючи, що в уряді у першу чергу мають намір збільшити низькі пенсії.

«Комплексна програма підвищення пенсій фокусується, у першу чергу, на підвищенні низьких пенсій», — цитують у відомстві очільницю міністерства Марину Лазебну.

За її словами, на початку 2020 року біля 4 мільйонів осіб отримували пенсії менше 2000 гривень. З того часу було піднято пенсії вище цього рівня для 2,3 млн осіб, і, згідно з розрахунками відомства, з середини 2022 року всі пенсіонери отримуватимуть не менше 2000 грн.

У Мінсоці також уточнили, що у 2022 році плануються щомісячні доплати для пенсіонерів вікової категорії 70−75 років.

«Це дозволить підвищити доходи для 1,5 млн осіб», — йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, що станом на 1 липня 2021 середня пенсія в Україні становила 3778,8 грн на місяць, що на 54 грн більше, ніж аналогічний показник на 1 квітня 2021 і на 608,6 грн — ніж на 1 липня 2020. Згідно зі статистикою ПФУ, 4,195 млн, або 38,3% українських пенсіонерів (всього — 10,968 млн осіб) отримують 2478,2 грн у місяць. Пенсія 2,131 млн осіб або 19,4% становить 3441,3 грн. 15,6% або 1,716 млн чоловік отримують 1841 грн.

Раніше у Мінсоцполітики анонсували зростання пенсій у 2022 році, в тому числі, у результаті перерахунку виплат у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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