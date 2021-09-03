Податківці виявили схему незаконних поставок газу з РФ на виробництво «БРСМ-Нафти» на Харковщині

Працівники ДФС викрили схему поставок контрафактного газу з Росії на 58 млн грн для побутових потреб, який переробляли і продавали як автогаз на заправках великої мережі АЗС. За інформацією enkorr.ua, слідчі дії проходили на об'єкті компанії, що входить до орбіти групи «БРСМ-Нафта».

Офіційна сторінка ДФС України у Facebook повідомляє, що працівники ГУ ДФС у Харківській області спільно з прикордонниками, за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури, викрили компанію, яка здійснювала незаконне виробництво газу та ухилялася від сплати податків. Сировина для нелегального виробництва поставлялась з Росії без будь-яких дозволів.

«Встановлено, що посадові особи товариства, не маючи жодних дозвільних документів, організували схему постачання контрафактного скрапленого газу з Росії, нібито для побутових потреб населення, який потім переробляли в автогаз на НПЗ, та в подальшому реалізовували через АЗС на території Харківської області без сплати належних акцизних платежів. На підставі ухвал районного суду м. Харкова за результатами проведених заходів припинено незаконну діяльність з виготовлення, зберігання та реалізації автогазу, який не відповідає вимогам ДСТУ», — йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел порталу enkorr.ua, силовики проводили слідчі дії на газонакопичувальній станції «Вовчанськ» (с. Гатище Вовчанського району), яка належить ТОВ «Катм Груп», що нібито входить до орбіти групи «БРСМ».

Як повідомлялося раніше, працівники податкової міліції ДФС України зупинили продаж неякісного пального на АЗС мережі «БРСМ-Нафта» у Києві. Наразі не працює 6 заправок мережі.

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