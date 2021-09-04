У шість разів більше мінімальної пенсії: сорокарічним запропонували, як залишатися при грошах через 20 років

Після того як міністр фінансів Сергій Марченко попередив 40-річних українців про те, що їм не варто розраховувати на пенсію від держави, якщо у них немає власних вкладів в недержавні пенсійні фонди, багато хто задумався про те, як не залишитися без засобів існування у похилому віці.

У статті на сайті НВ пропонується варіант, куди вкласти гроші молодим та активним, щоб в старості мати дохід, на який можна було б жити.

Автор статті пише, що інвестиція у квартиру могла б стати хорошим джерелом пасивного доходу на майбутнє. Він наводить як приклад вартість оренди однокімнатної квартири в Києві. Вона коливається в районі приблизно 12 тисяч гривень (в залежності від району, кількості кімнат, віку будинку та інших чинників). Тобто, 12 тис. грн — це мінімум, який людина може мати у вигляді пасивного доходу щомісяця. Це в 6 разів більше сьогоднішньої мінімальної пенсії.

Як варіант, пропонується розглянути ще можливість депозитних вкладів. Але варто враховувати нестабільність банківської системи в нашій країні. Крім того, в останні роки інфляція з'їдає більшу частину відсотків, тому прибуток вкладник одержує не дуже значний.

Ринок цінних паперів в Україні не розвинений так як в інших країнах. Тому, на думку автора статті, нерухомість — єдиний механізм, що дійсно працює.

Ціна нерухомості стає дедалі більше. Тільки за останній рік квартири в Києві подорожчали на 20% у середньому. Тому вкладаючи у новобудову на «котловані», можна зробити вдалу інвестицію.

«Упевнений, що сьогоднішні 40-річні мають всі можливості, щоб через 20 років не чекати від держави щомісячні $ 100. До того, вони можуть і батькам допомогти забезпечити стабільну старість. І, можливо, навіть дітям», — йдеться у статті.

Нагадаємо, з початку 2020 року середня пенсія в Україні зросла на 25%. Станом на 1 серпня 2021 року вона становить 3886,84 гривні. У Мінсоцполітики мають намір у першу чергу збільшити низькі пенсії.

А в плані на 2022 рік чотири рази підвищити пенсії українцям.

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