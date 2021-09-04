Старт пенсійної реформи: скільки українці будуть відраховувати із зарплати

В уряді налаштовані категорично: переходу до накопичувальних пенсій не уникнути — занадто мало працюючих в порівнянні з числом пенсіонерів. Єдиний спосіб покрити розрив — переконати працевлаштованих осіб регулярно відраховувати до фонду на свою майбутню накопичувальну пенсію. Стартувати така програма повинна в 2023—2024 році. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на Українському фінансовому форумі.

«Ми на порозі пенсійної реформи. Ми долучилися до цього процесу. Ми шукаємо способи запустити реформу в 2023—2024 роках», — заявив міністр.

Голова Мінфіну підтвердив: до введення додаткових відрахувань на пенсії Україну змушує демографія. Так, фахівці-демографи підрахували, що в 2050 році працювати офіційно і платити внески до Пенсійного фонду будуть 9,7 млн осіб, а платити пенсії доведеться 11,7 млн пенсіонерів.

Мінсоцполітики, зі свого боку, виконало розрахунки, скільки буде складати пенсія, якщо вчасно запустити накопичувальну систему. Додатково відраховуючи 4% із зарплати на майбутню пенсію (2% роботодавцем і 2% працівником) протягом 35 років, особа в разі досягнення пенсійного віку може збільшити свою потенційну пенсію більш ніж удвічі.

Згідно з типовим сценарієм від міністерства, людина отримує зарплату 15 тис. гривень на місяць і регулярно відраховує з неї 2% на пенсійний накопичувальний рахунок. Ще 2% сплачуються роботодавцем. Таким чином на рахунок надходять 600 гривень щомісяця. Якщо така практика триває 35 років, то потім при виході на пенсію людина одержує не середню виплату 3624 гривні, а ще й додаткові 3117 гривень другої пенсії, тобто сумарно 6741 гривню або 45% від зарплати.

Але якщо почати відраховувати на накопичувальну пенсію не в 25, а в 50 років, то і надбавка до пенсії буде суттєво скромнішою:

Попутно експерти виявили ще одну проблему для майбутніх пенсіонерів. Більше половини з них (53% жінок і 65,5% чоловіків) не зможуть піти на заслужений відпочинок в 60 років, оскільки не заробили мінімальний стаж, працевлаштувавшись неофіційно.

Крім того, не зможуть сподіватися на адекватну пенсію ті, хто отримує мінімальну зарплату. За 35 років їм вдасться зібрати хіба що на 1000 гривень надбавки до пенсії, а тобто джерелом існування у літньому віці залишиться пенсія солідарна.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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