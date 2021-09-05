Пенсії чорнобильцям перерахували: сума і кого стосується

В Україні змінюється порядок нарахування пенсій. Так, планують скасувати прив'язку розміру пенсій і прожиткового мінімуму. На сайті Кабміну вже опублікований проект постанови, згідно з яким пенсії інвалідів-«чорнобильців» «відв'язали» від цього показника. Вийшли суми набагато значніші за ті, які їм платили досі.

Таким чином, мінімальні пенсії інвалідам-«чорнобильцям», які отримали каліцтво або захворювання через аварію на ЧАЕС, згідно з цією постановою, не можуть бути нижчими:

для 1 групи інвалідності — 6 000 гривень;

для 2 групи інвалідності — 4 800 гривень;

для 3 групи інвалідності — 3 700 гривень;

для дітей, які отримали інвалідність через аварію на ЧАЕС — 3 700 гривень.

Як писали «ФАКТИ», непрацездатні особи можуть оформити дві пенсії: по інвалідності та в разі втрати годувальника. Пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначена 530 тисячам осіб, її середній розмір становить 3227 гривень.

Нагадаємо також, що з початку 2020 року середня пенсія в Україні зросла на 25%. Станом на 1 серпня 2021 року вона становить 3886,84 гривні. Мінсоцполітики має намір в першу чергу збільшити низькі пенсії. У 2022 році планують чотири рази підвищити пенсії українцям.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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