Виплати малозабезпеченій сім'ї: суми і як отримати статус

З огляду на складну економічну ситуацію в окремих регіонах активізувався інтерес до оформлення статусу малозабезпеченої сім'ї. Така сім'я може претендувати на соціальну допомогу від держави, якщо у інспекторів не виникне питань з приводу реальних сімейних доходів. У Мінсоцполітики кажуть, що основним одержувачем соціальної допомоги малозабезпеченим є сім'ї з дітьми (багатодітні або в складних життєвих обставинах).

Тенденцію підтверджує і директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова. «Ризик бідності серед пенсіонерів не найвищий… А сім'я з трьома дітьми з високою ймовірністю буде бідувати», — пояснила експерт.

Згідно із законом малозабезпеченими вважаються сім'ї, чиї доходи з незалежних від осіб причин або через поважні причини виявилися нижчими, ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

Щомісячна державна допомога малозабезпеченим сім'ям розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом (беруться дані за півроку і діляться на шість місяців). У дохід включаються зарплати, пенсії (трудові і по інвалідності), стипендії, допомога по безробіттю, житлові субсидії, інші джерела доходів (наприклад, грошові перекази з-за кордону).

Не включається до доходу грошове забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в ООС, а також допомога на дітей сім'ям, котрі організували дитячий будинок сімейного типу.

Максимальні виплати малозабезпеченим прив'язані до прожиткового мінімуму і з 1 липня 2021 року до 1 грудня 2021 складають:

Для працездатних дорослих — 832,65 грн;

Для дітей 6−18 років — 3263,00 грн;

Для дітей до 6 років — 2616,90 грн;

Для непрацездатних (пенсіонерів, осіб з інвалідністю) — тисячу вісімсот п'ятьдесят чотири грн;

Для учнів (студентів стаціонару) 18−23 років — 3092,70 грн.

З 1 грудня вступлять в силу нові показники прожиткового мінімуму, а відповідно, будуть переглянуті і розміри виплат.

У виплаті субсидії можуть відмовити, якщо будуть виявлені:

велика покупка протягом останніх 12 місяців (земельна ділянка, будинок, квартира, автомобіль, будматеріали);

оплата послуг (крім медичних, освітніх та житлових) на суму 50 тис. грн одноразово;

наявність у власності другої квартири (будинку), другого автомобіля, випущеного менше 15 років тому.

Для призначення допомоги подаються такі документи:

заява;

декларація про доходи;

довідка про доходи, якщо в декларації вказані доходи, про які не знають податкові органи, Пенсійний фонд, фонди соціального страхування;

письмове пояснення походження доходів, якщо їх неможливо підтвердити офіційною довідкою;

оригінали і копії документів всіх членів сім'ї;

ідентифікаційні коди всіх членів сім'ї.

Також знадобляться документи, що підтверджують статус претендента на матеріальну допомогу (для осіб з інвалідністю — відповідне посвідчення, для учнів — довідка з навчального закладу, для військовослужбовців — посвідчення).

Нагадаємо, крім виплати допомоги малозабезпеченим, паралельно реалізується і інший проект: виплата грошової допомоги сім'ям, щоб вони могли почати власний бізнес.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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