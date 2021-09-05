«Грандіозне опитування», фальшиві онлайн-магазини і заява на компенсацію: найпопулярніші схеми «розводу» українців

В Україні активізувалися шахраї, які використовують фальшиві сайти для своїх злодіянь. Якщо в липні таких сайтів було всього 9, то в серпні фахівці з кібербезпеки виявили вже 19 таких сайтів, пише Internetua.

Наймасштабнішою схемою шахрайства в серпні 2021 року стали фальшиві магазини з продажу техніки компанії Apple. Відразу 5 подібних інтернет-ресурсів (apple-ua.store, good-store.in.ua, yooour-apple.in.ua, ineed24.in.ua, goodstore.in.ua) залучали відвідувачів через Instagram. Вони пропонували купити у них гаджети за допомогою фальсифікації сервісу безпечних угод «Пром Оплата».

Ще два шахрайських сайту (prom.ua.snasty.shop, snasty. shop) використовували той же принцип оплати через фейковий сервіс безпечних угод «Пром Оплата».

Також часто виникають сайти, що імітують сервіс P2P переказів з картки на картку. Зловмисники розсилають короткі посилання на них через месенджери. Перейшовши за посиланням, користувачі вводять номер своєї картки, термін її дії та код безпеки — все, що дозволить шахраям отримати доступ до грошей жертви. Нещодавно були заблоковані 4 подібних сайти: aviablog. site, marvelouslucky.info, handsomelucky.info, forbestua.com.

Ще однією поширеною схемою серед шахраїв є використання «грандіозних опитувань». На відміну від інших схем, ця категорія, хоч і включає всього 3 сайти (mega-surveys.top, cool-survey.top, super-survey.top), вже наробила багато галасу в Мережі. Для її популяризації шахраї використовували масовані рекламні кампанії у Facebook. Замаскувавши оголошення під новину про виплати компенсацій українцям, шахраї пропонували пройти нескладне опитування, щоб отримати грошову винагороду від анонімних спонсорів. У фіналі — жертві все так же пропонувалося ввести дані карти для отримання грошей.

Також шахраї використовують фальшиві сайти, які нібито пропонують українцям отримати нібито гарантовану урядом компенсацію за втрати, пов'язані з карантинними обмеженнями. Фахівці заблокували 2 подібних ресурси: gos-viplata.top, viplata-komitet.top.

Також з початком карантину регулярно з'являються фальшиві сайти з продажу театральних квитків. У серпні було викрито один з таких сайтів (ukrticket.fu). Даний вид шахрайства популярний на сайтах знайомств і соцмережах типу Tinder, Instagram та ін.

Ще одна хитрість на тему розваг — сайти, що пропонують здати квиток, після того, як побачення з неіснуючою незнайомкою зірвалося. Таку можливість пропонував сайт 3d-sverifdpay.fun.

Ще однією схемою кібершахрайства, що прийшла на зміну класичній фейковий «ОЛХ Доставці», є olx.ua.oformlenie.space. В цьому випадку шахраї підкидали недосвідченим продавцям повідомлення про те, що вже нібито оплатили товар і для отримання грошей продавцю залишається тільки «прийняти платіж» за посиланням і ввести всі дані своєї карти.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Мережі був виявлений сайт, що імітує систему BankID НБУ, творці якого пропонують користувачам вказати інформацію про свої платіжні картки, а також фінансовий номер телефону.

Фото: pixabay.com

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