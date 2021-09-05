Більше 35 років стажу: як розрахувати доплату до пенсії

З 1 липня в зв'язку з переглядом прожиткового мінімуму підвищилися і прив'язані до нього пенсії. Деякі пенсіонери, особливо ті, що мають наднормативний стаж, були незадоволені, що пенсія збільшилася лише на 8−10 гривень. Незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін роз'яснив для сайту Napensii, що помилки немає, і підвищення пенсії дійсно може виявитися несуттєвим.

Тим, хто напрацював понаднормативний стаж (більше 30 років у жінок і 35 років у чоловіків), пенсія дійсно збільшується на 1% від основного розміру пенсії, але не більше ніж на 1% від мінімальної пенсії за віком. З 1 грудня 2020 і до 1 липня 2021 року максимальна надбавка за додатковий робочий рік становила 1% від 1769 грн, тобто 17,69 грн. Якщо, наприклад, у людини 10 років понаднормового стажу, то і надбавка становить 17,96×10 = 176,9 грн.

1 липня прожитковий мінімум і мінімальна пенсія за віком збільшилися до 1854 грн. Відповідно, максимальна надбавка за один рік понаднормового стажу збільшилася до 18,54 грн, за 10 років понад норму — 185,4 грн. Різниця між червневою і липневою пенсіями становить таким чином 8,5 грн.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики заявили, що з 1 липня пенсія в середньому підвищилася на 49,35 грн. До кінця 2021 року планується ще кілька етапів коригування пенсійних виплат. Прожитковий мінімум і мінімальна пенсія дещо підвищаться з 1 грудня.

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України підрахували, що за міжнародними критеріями менше 1% українців живуть за межею бідності. Але якщо застосовувати національний критерій — витрати нижчі за фактичний прожитковий мінімум, то в 2020 році таких було 47% населення .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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