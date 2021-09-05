26.83 / 27.03 31.70 / 32.08
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

15:44 5 вересня 2021
Електроенергія

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що з 1 жовтня у зв'язку із запровадженням нових принципів тарифікації електроенергії її вартість для 80% населення зменшиться.

«Починаючи з 1 жовтня, 80% українських домогосподарств будуть платити менше за електроенергію, оскільки в минулому місяці уряд знизив відповідні тарифи», — зазначив він під час засідання.

За словами прем'єра, для решти 20% споживачів тарифи на електроенергію залишаться без змін.

Як писали «ФАКТИ», з 1 жовтня споживачі, які використовують менше 250 кВт/год на місяць, платитимуть 1,44 грн за кіловат. Для всіх інших вартість електроенергії залишиться на рівні 1,68 грн за кВт/год.

Днями Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила, що вважає за необхідне підвищити ціни на електроенергію для населення до економічно обґрунтованих для того, щоб збалансувати ситуацію на ринку електрики.

Фото: https://ua.depositphotos.com

436

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

машуковський і Могилевська

«Будеш погано поводитися»: Машуковський виклав «компромат» на Могилевську

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.