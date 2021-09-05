Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що з 1 жовтня у зв'язку із запровадженням нових принципів тарифікації електроенергії її вартість для 80% населення зменшиться.

«Починаючи з 1 жовтня, 80% українських домогосподарств будуть платити менше за електроенергію, оскільки в минулому місяці уряд знизив відповідні тарифи», — зазначив він під час засідання.

За словами прем'єра, для решти 20% споживачів тарифи на електроенергію залишаться без змін.

Як писали «ФАКТИ», з 1 жовтня споживачі, які використовують менше 250 кВт/год на місяць, платитимуть 1,44 грн за кіловат. Для всіх інших вартість електроенергії залишиться на рівні 1,68 грн за кВт/год.

Днями Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила, що вважає за необхідне підвищити ціни на електроенергію для населення до економічно обґрунтованих для того, щоб збалансувати ситуацію на ринку електрики.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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