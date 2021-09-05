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Гроші

Пенсії підвищать в середньому на 2300 гривень: кого це торкнеться

20:41 5 вересня 2021
Гроші

Деяким категоріям українців значно підвищать пенсії. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у своєму Facebook.

«Особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримуватимуть підвищену пенсію. Відповідне рішення на виконання закону України Уряд ухвалив цього тижня. Середній розмір підвищення виплат складе понад 2300 грн. Перерахунок торкнеться 35,9 тисячі людей», — написав Шмигаль.

Він також зазначив, що з 1 січня 2022 року уряд підвищує стипендії для учнів закладів професійно-технічної освіти та студентів професійної предвищої та вищої освіти.

«В середньому стипендії збільшаться в 1,5−2,5 рази», — зазначив прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що будуть підвищені також урядові та президентські стипендії для особливо відзначилися студентів .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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