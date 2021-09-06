«ПриватБанк» припиняє співпрацю із GlobalMoney: ЗМІ назвали причину

З 1 вересня 2021 року державний «ПриватБанк» прийняв рішення про припинення будь-яких ділових відносин з ТОВ «ГлобалМані». Про це повідомляє «РБК-УКРАИНА», посилаючись на внутрішній документ фінустанови.

«Таке рішення було прийняте під час засідання Комітету з питань комплаєнсу та фінансової безпеки, де заслухали результати аналізу „Особливості співпраці банку з фінансовими компаніями“. Зокрема, йдеться про припинення співпраці у напрямках надання користування послугами банку з інкасації/приймання виручки; консолідатору платежів. За припинення співпраці з „ГлобалМані“ проголосували 7 осіб, що достатньо для кворуму», — повідомляє «РБК-УКРАИНА».

Згідно із даними стенограми, по інформації ЗМІ, з Витягу з Протоколу № 18, до уваги Комітету було представлено результати аналізу, який виявив фальшиву інкасацію через особисті картки представників компанії та ризикове використання інструменту «Cash to Card» у сервісі «Консолідатор платежів».

«Таким чином, вказані схеми фінансових компаній спрямовані на уникнення процедур ідентифікації і санкційного контролю, ведення діяльності поза рамками легальних/не заборонених економічних цілей», — йдеться в документі.

Згідно стенограми, серед інших недоліків у роботі GlobalMoney було виявлено:

- прийом платежів з метою організації і проведення турнірів зі спортивного покеру та кіберспорту на користь суб`єктів господарювання, які уклали меморандуми не з офіційними провайдерами вказаної діяльності, а з компаніями, що є так званими «нелегальними копіями» та не мають відповідних ліцензій на провадження діяльності;

- використання своїх платіжних систем і банківських рахунків для збору готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням її на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольним організаторам злочинної схеми;

- наявність негативних публікацій у ЗМІ щодо роботи з партнерами країни-агресора, проведення непрозорих схем діяльності, використання «чорного еквайрингу» в азартних іграх, зв`язок із торгівлею зброєю для ведення бойових дій у зоні ООС;

- незакриті кримінальні провадження за правопорушення, пов`язані з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; шахрайством, тощо (в т.ч. запити до Банку від СБУ та ДБР).



«Враховуючи постійне залучення Банку до підозрілої діяльності, на розгляд Комітету пропонуються наступне рішення: Припинити ділові відносини з ТОВ „ГлобалМані“. „За“ проголосували 7 осіб (кворум наявний), „проти“ — 0, утримались — 0. Виконати до 01.09.2021», — йдеться у стенограмі «ПриватБанку».

Нагадаємо, у серпні ветерани ГО «Вибачте, що живі» влаштували декілька акцій проти компанії Globalmoney. Спочатку біля БЦ «Ренесанс», де знаходиться офіс компанії, пройшов пікет. Пізніше ветерани зібралися біля будівель СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування за фактами можливого співробітництва Globalmoney з незаконними фінустановами в «Л/ДНР» і російськими банками. Водночас стало відомо, що Нацполіція підозрює Globalmoney в незаконному виведенні понад 6,5 млрд грн.

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