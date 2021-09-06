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Гроші

Накопичувальна пенсійна система може перетворитися у велику фінансову піраміду, — експерт

10:55 6 вересня 2021
Пенсія

Держава не може гарантувати збереження коштів в приватних пенсійних фондах. Про це повідомляє ГолосUA.

«Держава не повинна змушувати людей нести гроші в приватні пенсійні фонди та страхові компанії, адже вона не дає 100% гарантії збереження цих коштів. Навіть представники міжнародних фінансових організацій застерігають українську владу про те, що для успішного запуску накопичувальної системи необхідне зростання ВВП на 7−8% і суттєве збільшення доходів населення. Якщо цього немає, то є ризик, що накопичувальна система може перетворитися у велику фінансову піраміду», — заявив експерт з соціальних питань Андрій Павловський.

Він навів приклад Угорщини, де залишки грошей з пенсійних фондів довелося повертати до солідарної пенсійної системи.

«Уряду необхідно робити обережні кроки в бік впровадження накопичувальної системи. Однак ще раз наголошу — вона повинна бути добровільною», — підвів підсумок Павловський.

Нагадаємо, міністр фінансів Марченко пояснив сенс своєї скандальної заяви про пенсії для нинішніх 40-річних.

Раніше повідомлялося, що отримають накопичувальну пенсію далеко не всі українці.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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