Накопичувальна пенсія: на що звертати увагу при виборі фонду для накопичень

Недержавні пенсійні фонди почали створюватися в Україні після реформи 2003 року, коли був прийнятий закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». На сьогодні за даними Нацкомісії з цінних паперів, в Україні їх 57. З них приблизно 15 — активні й популярні серед населення, пише «Ліга.Нет».

Серед цих пенсійних фондів є як відкриті (доступні для всіх громадян), так і професійні й корпоративні. Останні призначені для людей, які об'єднані однією професією або працюють в одній компанії.

Фінансовий консультант, до якого звернулися журналісти видання, радить при виборі фонду для накопичень звертати увагу на дозвільні документи, надані регулятором ринку (раніше Нацкомфінпослуг, зараз — Нацкомісія з цінних паперів для НПФ і НБУ — для страхових компаній), а також досвід роботи компанії на українському ринку.

Ліцензія фонду має бути безстроковою. Це гарантія того, що фонд не зникне. Інформація про фонд має бути на його сайті, як і відгуки клієнтів.

Пенсійний консультант радить не чекати, поки в Україні запрацюють державні пенсійні накопичення — починати можна з будь-якої суми, навіть 500 грн на місяць.

За словами консультанта, договір можна укладати на 10, 20 років, а можна і до досягнення певного віку. Чим раніше це буде зроблено, тим більше грошей можна накопичити до виходу на пенсію.

До того ж держава ввела податкову знижку — з накопичувальної пенсії не потрібно платити податок на доходи фізичних осіб. Знижка діє, якщо в рік сплати внесків людина отримувала офіційну зарплату. В такому випадку з суми внесків вона має право повернути податок у розмірі 18%.

Нагадаємо, експерт з соціальних питань Андрій Павловський вважає, що накопичувальна пенсійна система може перетворитися у велику фінансову піраміду.

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