Дружини військовослужбовців мають перевагу: у кого пенсія по втраті годувальника буде на 20 відсотків більше

Незважаючи на те, що в Україні переглянуті мінімальні пенсії деяким категоріям пенсіонерів, виплати громадянам в конкретних випадках можуть значно відрізнятися — до 20 відсотків.

Про це пише ресурс «На пенсії».

Як приклад видання наводить таку ситуацію: ліквідаторів ЧАЕС прирівнюють до військовослужбовців. А дружини військовослужбовців отримують пенсію по втраті годувальника в розмірі 70% від пенсії чоловіка. Але одна з читачок, дружина ліквідатора, в листі зазначила, що отримує тільки 50% покійного чоловіка. А доплата до пенсії за втрату годувальника всього 113 гривень.

Така ситуація, за словами незалежного консультанта, до якого звернулися журналісти, склалася з огляду на те, що в нашій країні існує кілька різних видів пенсії. І вибрати можна тільки один з них. І нараховуються вони по-різному.

Так, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», пенсія по втраті годувальника призначається в розмірі 50% від пенсії чоловіка.

Але по іншому Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія по втраті годувальника призначається в розмірі від 30% до 70% грошового забезпечення чоловіка, але не менше двох прожиткових мінімумів: дружинам загиблих військовослужбовців — 70%; в інших випадках — 30% (тут, спрощено кажучи, мова не про загиблих, а про померлих).

«І звернемо увагу, що в одному випадку береться 50% від пенсії померлого чоловіка, а в другому випадку — 30% від його зарплати. Але у дружин військовослужбовців є одна перевага — у них пенсія по втраті годувальника гарантовано не може бути нижчою від двох прожиткових мінімумів. З 1 липня ця сума становить 3708 гривень (1854 грн. х 2) «, — відзначає консультант.

У деяких випадках чорнобильців дійсно прирівнюють до інвалідів війни. Але в даному випадку мова йде, скоріше, про надбавки до пенсії, які регулюються Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». А право на пенсію по втраті годувальника визначається двома іншими законами.

«Що стосується надбавки до пенсії в розмірі 113,88 гривні — це так звана додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, встановлена для чорнобильців третьої категорії. Розмір таких додаткових пенсій, на жаль, багато років не переглядався», — резюмував експерт.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як майбутньому пенсіонеру убезпечити себе при виборі пенсійного фонду а в разі переходу на накопичувальну пенсію.

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