Ціна опалення і гарячої води зросте на 30−70%: експерт назвав причину

У новому опалювальному сезоніна українців, у тому числі й мешканців столиці, очікує зростання тарифів на опалення та гарячу воду — експерти говорять про подорожчання на 30 відсотків і вище.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» президент «Української організації захисту споживачів послуг» Олег Титамир зазначив, що ціни значно зростуть у залежності від регіону на 30−70 відсотків.

«Наприклад, для жителів Чернівців тариф на постачання тепла та гарячої води і, відповідно, на розподіл цих ресурсів, може злетіти на 70 відсотків, для полтавців — на 36−40 відсотків, для мешканців столиці — на 30 відсотків. Для порівняння: середньозважений прогноз подорожчання за цими позиціями від Мінекономіки — на 33 відсотки, що виглядає досить оптимістично», — зазначив експерт.

Він нагадав, що у «Київтеплоенерго» ще влітку цього року заявили, що середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла складе у новому опалювальному сезоні (з 1 жовтня 2021 року) 2151,77−2433,90 грн, у залежності від типу приєднання будинку. Нинішній тариф — 1616,48 грн. за 1 Гкал (з ПДВ). «Таким чином, за опалення однокімнатної квартири у Києві в новому опалювальному сезоні, ймовірно, потрібно буде викласти від 1700 до 2000 грн, а за трикімнатну квартиру і всі 4000 грн», — не виключає Олег Титамир.

Зростання тарифів президент «Української організації захисту споживачів послуг» пов'язує зі стрімким підвищенням ціни на газ у Європейському союзі, до якої прив'язано ціноутворення на газовий ресурс в Україні. Наприкінці серпня вартість газу на голландському хабі TTF досягла 13-річного максимуму — 580 доларів за тисячу кубометрів. Це сталося на тлі дефіциту і швидкого запуску «Північного потоку-2», коли «Газпром» відмовився бронювати додаткові потужності транзиту через українську ГТС. При цьому власні газосховища європейських країн заповнені далеко не повністю.

«Така ситуація зі злетом ціни газу незабаром безсумнівно відіб'ється і на українських споживачах. Адже вартість блакитного палива в Україні є ключовою складовою тарифу на опалення і гарячу воду. А якщо конкретніше, то ціна на газ становить приблизно 60−80 відсотків вартості тепла і гарячої води, у залежності від підприємства і обладнання», — говорить Олег Титамир.

За його словами, теплокомуненерго в опалювальний сезон купуватимуть газ у «Нафтогазу». Але не за річним фіксованим тарифом (7,96 грн за кубометр), як населення, а за ринковими, «хабовими» цінами. «В кращому разі — по 10 грн за кубометр, в гіршому — по 14−15 грн за кубометр», — додав він.

Повний текст інтерв'ю про те, що чекає українців у новому опалювальному сезоні «Незабаром ціна опалення і гарячої води для побутових споживачів істотно зросте: експерт розповів, на скільки» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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