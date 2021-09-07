Залежить від віку дитини: експерти пояснили, чи може молода непрацююча вдова отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника

В Україні пенсія у зв'язку зі втратою годувальника виплачується, у тому числі, й молодим жінкам, які піклуються про маленьку дитину.

Таке роз'яснення положень українського законодавства Пенсійного фонду України публікує видання «Пенсійний кур'єр», відповідаючи на запитання жінки, яка втратила чоловіка, і на утриманні у якої знаходиться шестирічна дитина.

«Відповідно до статті 36 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які перебували на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті відповідного страхового стажу. Зазначеною статтею визначено коло осіб, які належать до непрацездатних членів сім'ї. Це, зокрема, чоловік (дружина), а у разі їхньої відсутності — один з батьків, брат або сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) восьми років», — йдеться у коментарі ПФУ.

Отже, жінка, яка залишилася з шестирічною дитиною без чоловіка, має право два роки отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника — поки малечі не виповниться вісім років.

Нагадаємо, що в Україні переглянуті мінімальні пенсії членам сімей «чорнобильців». Так, непрацездатні особи, які перебували на забезпеченні «чорнобильця», втративши годувальника, мають право на такі розміри мінімальних пенсій: на одного непрацездатного члена сім'ї — 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сім'ї — 100% пенсії по інвалідності померлого годувальника.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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