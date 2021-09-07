Тільки на восьмий день непрацездатності: стало відомо, як працюватиме новий порядок видачі та виплати лікарняних

В Україні, де повний перехід на електронні лікарняні відклали до 1 жовтня 2021 року, в уряді вирішили змінити порядок виплат на випадок тимчасовій непрацездатності.

Як пише «Обозреватель», у схваленому Кабміном проекті закону пропонується, щоб з 2023 року виплата лікарняних за рахунок коштів Фонду соціального страхування починалася з 8-го дня непрацездатності, а перші сім днів хвороби працівника оплачував роботодавець. На даний момент роботодавець оплачує перші п'ять днів хвороби працівника, а потім вже «підключається» Фонд соцстраху.

За такої схеми за рахунок соціального страхування оплачуватимуться тільки серйозні захворювання, а за просту простуду або грип працівнику «сплатить» роботодавець.

Сам лікарняний невдовзі стане тільки електронним і формуватиметься на підставі медичного висновку, який теж буде виключно цифровим. Медичний висновок лікаря має бути зареєстрований у електронній системі охорони здоров'я (eHealth) шляхом внесення до відповідного Реєстру медичних висновків.

При цьому проводити перевірку обгрунтованості медичних висновків з тимчасової втрати працездатності буде Фонд соцстраху, де введуть посаду страхових експертів-лікарів. Якщо останні виявлять «липовий» діагноз, на підставі якого був виданий листок непрацездатності, Фонд вимагатиме від лікаря компенсації сум, які були виплачені за відповідним лікарняним.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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