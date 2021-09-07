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Гроші

Підвищення цін на газ, світло та воду не уникнути: експерт розповів, скільки українцям доведеться платити за «комуналку»

14:25 7 вересня 2021
платіжка

Очікуване фахівцями зростання тарифів на комунальні послуги у новому опалювальному сезоні може бути вищим за прораховані 30%. Все залежить від ціни на газ. Про це «ФАКТАМ» розповів незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

За його словами, істотне підвищення тарифів можливо, якщо уряд не вирішить питання компенсації за дорогий газ.

Хмелевський зазначив, що також очікується зростання цін на електроенергію. Причина в тому ж дорогому блакитному паливі. Частина ТЕЦ в Україні працює на газі. Зростання цін на газ призводить до зростання цін на електроенергію. Зараз ринкова ціна на електроенергію знаходиться приблизно на рівні 2 грн за кВт.

За прогнозом експерта, найближчим часом очікується зростання ціни на 20%. А в розпал опалювального сезону ціни можуть досягти 3−4 грн за кВт.

Він нагадав, що з 1 жовтня велика частина українців буде платити за кВт електроенергії 1,44 грн при споживанні до 250 кВт і 1,68 грн за кВт — понад 250 кВт. Це менше, ніж зараз.

Але підприємствам за електроенергію доведеться платити за ринковими цінами. Це все одно призведе до підвищення тарифів та цін на товари.

Особливо це вплине на тарифи на воду, де вартість електроенергії становить істотну частину в собівартості.

Експерт не виключає, що вже з нового року тарифи на воду піднімуть ще. Уже зараз в Києві тариф на холодну воду підняли на 17%, в інших регіонах — у середньому на 20−25%.

Зростуть також тарифи на обслуговування будинків, вивезення сміття та інші.

Більш детальний прогноз експерта про те, на скільки подорожчають комунальні послуги цієї осені, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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