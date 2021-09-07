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Гроші

Доплата в 400 гривень до пенсії: хто отримає надбавку в жовтні

16:59 7 вересня 2021
пенсіонер

Найближче підвищення виплат українським пенсіонерам призначене на 1 жовтня 2021 року. Воно ж буде і єдиним нинішньої осені. У Мінсоцполітики вважають, що підвищення пенсій з 1 жовтня торкнеться майже мільйона чоловік. Перегляд виплат планували на липень, але відклали на три місяці.

Розраховувати на перегляд виплат можуть пенсіонери у віці від 75 до 80 років. Вони отримають надбавку в розмірі 400 гривень. Особам, що заробили необхідний страховий стаж — 20 років для жінок і 25 років для чоловіків — мінімальна пенсія буде встановлена на рівні 2500 грн.

Наступний перегляд пенсій запланований вже взимку — з 1 грудня. У зв'язку з новими показниками мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, підвищиться пенсія тим, хто старше 65 років і у кого є необхідний стаж (для жінок — 30, для чоловіків — 35 років). Мінімальна виплата 65-річним складе 2600 грн. Мінімальна пенсія — 1934 грн.

Нагадаємо, з 1 липня підвищили пенсії «чорнобильцям», учасникам бойових дій та військовослужбовцям, які стали пенсіонерами до 1 березня 2018 року. Також з 1 липня переглянуто розмір пенсій по втраті годувальника.

Фото pixabay.com

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