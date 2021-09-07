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Абонплата за газ: як рахують і що потрібно знати новим споживачам

22:55 7 вересня 2021
газ

Населення, що використовує газ в квартирах і приватних будинках, крім плати за блакитне паливо, вносить ще й абонплату — вартість транспортування (доставки). Ця плата варіюється не лише залежно від регіону і газорозподільної компанії. Споживачі-сусіди могли помітити, що платять різні суми, хоча квартири знаходяться в одному будинку на одному поверсі. Газорозподільні компанії пояснюють, що рахують вартість доставки газу для кожної сім'ї окремо, і залежить ця плата від обсягу використаного газу в минулому році.

Знаючи свій обсяг споживання протягом «газового року» (з 1 жовтня по 30 вересня), споживач сам може перевірити, чи правильно нарахували плату за доставку. Обсяг спожитого газу потрібно помножити на тариф своєї газорозподільної компанії, а потім розділити отриману суму на 12 (за кількістю місяців у році). Це і буде розмір щомісячної плати за доставку газу.

Якщо ж споживач вперше підключається до системи газопостачання, то плату за транспортування йому будуть розраховувати у відповідності з таблицею із затвердженого Кодекса газорозподільних мереж. Легко помітити, що найбільший обсяг споживання (тобто і плату за доставку) нарахують жителям квартир і приватних будинків, де газ використовується для приготування їжі та/або для підігріву води.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, хто повинен платити за установку газового лічильника в квартирі, а також куди дівається газова абонплата, перерахована газорозподільним компаніям.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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