Виплати субсидій за новими правилами: хто залишиться без допомоги в опалювальному сезоні

Вже скоро в Україні почнеться опалювальний сезон, на громадян чекає зростання тарифів на комунальні послуги. Однак не всі, хто подав заяву на надання субсидій або ж збирається це зробити, отримають допомогу від держави на оплату послуг ЖКГ.

Субсидії, як відзначають в Мінсоцполітики, не нададуть, якщо, зокрема, площа житлового приміщення, в якому живе заявник, перевищує певні показники: 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку або 230 кв. метрів для індивідуальних будинків. Виняток зроблять для житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, в яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє та більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Також у списку винятків — житлоплоща, на яку оформлено два і більше окремиї особових рахунків. Правда, за умови, що загальна площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує вищезазначені показники: 130 кв. метрів і 230 кв. метрів для квартири і будинку відповідно.

Не надається держдопомога на оплату послуг ЖКГ, якщо хтось із родини, яка подала заяву на оформлення субсидії, протягом року робив великі покупки (нерухомість, транспорт) або замовляв послуги, вартість яких перевищує 50 тис гривень.

Перешкодою для отримання субсидії є і наявність транспорту, з дати випуску якого пройшло менше п'яти років (крім мопеда і причепа). Виняток роблять для власників транспортних засобів, отриманих безоплатно або придбаних на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення.

Відмовлять у держдопомощзі боржникам за комуналку, які не платили більше трьох місяців і накопичили борги, що перевищують 20 тисяч гривень. Субсидію можуть призначити, якщо заявник надасть документи про сплату заборгованості або договір про її реструктуризацію. Підійде також документ про оскарження заборгованості у суді. До речі, «не світить» субсидія і злісним аліментника, чиї дані внесені до Єдиного реєстру боржників.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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