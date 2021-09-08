Курси долара та євро знову знижуються: чи надовго

Після незначного падіння в кінці серпня курс гривні знову пішов вгору. У середу, 8 вересня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,73 грн за долар і 31,71 грн за євро. Так, з 1 вересня долар подешевшав на 17 копійок, а євро — на 12 копійок.

На готівковому ринку американська валюта за тиждень подешевшала на 15 копійок, а європейська — на 5 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,66 грн, купити — по 26,86 грн; євро — здати по 31,47 грн, купити — по 31,81 грн. Цікаво, що думки експертів про подальший курс національної валюти істотно різняться.

«За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,86 до 26,73 грн. Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 26,92−26,94 грн до 26,69−26,71 грн (-0,9%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,81−27,00 грн до 26,68−26,88 грн (-0,5%). При цьому різниця між середнім продажем і середньою купівлею збереглася на рівні 0,7%.

За словами голови Ради НБУ Богдана Данилишина, за операціями населення у вересні відновилося чиста пропозиція іноземної валюти. Чистий продаж фізичними особами з початку місяця склав 30 млн доларів. За його словами, співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на міжбанківському ринку протягом минулого тижня було близьким до збалансованого. Данилишин нагадав, що чиста купівля Нацбанком іноземної валюти за минулий тиждень склала 152 млн доларів, а з початку року — 1,3 млрд доларів.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6−26,8 грн", — прогнозує Вадим Іосуб.

Однак експерти вважають, що загроза девальвації гривні через різке зростання попиту на іноземні валюти зберігається.

«У вівторок долар США до гривні знову послабшав, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — Регулятор виходив на міжбанк з купівлею іноземних валют і придбав близько 5 млн доларів. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 26,79 грн, курс євро знизився до позначки 31,79 грн.

За даними НБУ, обсяг міжнародних резервів України вперше за 9 років перевищив позначку в 30 млрд доларів, досягнувши рівня в 31,64 млрд доларів. Це сталося завдяки допомозі від МВФ в сумі 2,7 млрд доларів, а також купівлі НБУ на міжбанку 348,3 млн доларів. Тепер регулятор буде відчувати себе впевненіше, якщо виникне необхідність підтримати курс української національної валюти.

Вчора (7 вересня. — Авт.) пройшов аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), де ринку були запропоновані бонди в гривнях з термінами погашення в 12, 18, 24, 36 і 60 місяців. До держбюджету було залучено 1,37 млрд грн. Найбільший попит мали 18-місячні папери, але їхня середньозважена дохідність, як і раніше, майже не зростає, що знижує інтерес закордонних інвесторів до даних активів. У зв'язку з цим загроза девальвації гривні через різке зростання попиту нерезидентів на іноземні валюти зберігається.

Вважаю, що на поточному тижні долар США до гривні відновить зростання до рівня 27,05 грн. Єдина європейська валюта, швидше за все, почне зміцнення до позначки 32,05 грн", — вважає Андрій Гойлов.

Експерти відзначають, що на курс гривні позитивно вплинуло рекордне зростання міжнародних валютних резервів України.

«Курс гривні в середу, 8 вересня, торгується поблизу позначки 26,75 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Оптимізм ринку підтримують новини про те, що міжнародні резерви України станом на 1 вересня перевищили 31,6 млрд доларів. Такий показник є рекордним за останні 9 років. За оцінками фінансового регулятора, поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду та Нацбанку. Крім цього, певного позитиву гривні додають коментарі української сторони після зустрічі між президентами України та США.

Водночас дані по активності нерезидентів на ринку ОВДП свідчать про збереження відтоку капіталу з державних боргових паперів і зниження до них інтересу. Зокрема, Міністерство фінансів напередодні змогло залучити лише 1,37 млрд гривень. З негативу відзначимо також падіння цін ф'ючерсів на кукурудзу до восьмимісячних мінімумів. При цьому ціни на газ і нафту тримаються на максимальних позначках.

У найближчій перспективі гривня може досягти позначки 26,85 грн за долар, після чого перейти в зону 27 гривень за долар", — вважає Андрій Шевчишин.

Варто відзначити, що багато експертів прогнозують істотне подорожчання житлово-комунальних послуг вже найближчим часом. Українцям доведеться витрачати свої заощадження, які нерідко зберігаються в іноземній валюті. А це може змінити ситуацію на валютному ринку.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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