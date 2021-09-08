В Україні відпускні та відрядні виплачуватимуть по-новому: що відомо

В Україні хочуть змінити правила виплати працівникам відпускних і відрядних — ці питання регулюються у проекті закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну і у повному обсязі виплату зарплати».

У Міністерстві економіки проект закону винесено на обговорення. Зокрема, в Кодексі законів про працю пропонують змінити статтю 121 «Гарантії і компенсації при службових відрядженнях».

Наразі у цій статті йдеться, що працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці провадиться відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором. Розмір такої оплати праці не може бути нижчим від середнього заробітку. Проект закону пропонує останнє речення виключити з тексту статті, залишивши першу частину.

А статтю 21 Закону «Про відпустки» про порядок оплати пропонується викласти в такій редакції: «Зарплата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим або колективним договором».

У чинній редакції — не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

У прикінцевих положеннях зазначається, що зміни набувають чинності з 1 січня 2022 року. Правда, для цього за документ мають проголосувати у парламенті.

Нагадаємо, що навесні цього року президент підписав закон, який передбачає забезпечення рівних можливостей матері і батька у догляді за дитиною — відпустку може брати будь-хто з батьків. Також було введено новий вид одноразової відпустки тривалістю до 14 календарних днів — при народженні дитини. Вона оплачується роботодавцем.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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